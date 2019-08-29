Ардзинба о сотрудничестве с Сирией: даст Абхазии выход на другие страны Ближнего Востока

Завершается рабочий визит делегации Абхазии во главе с министром экономики в Сирийскую Арабскую Республику. О его итогах Адгур Ардзинба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба встретился со своим сирийским коллегой Мухаммедом Самер Халилем в Дамаске во вторник 27 августа.

В среду 28 августа абхазская делегация, в которую также входит заместитель министра экономики Заур Гулиа, депутат Парламента Александр Цишба и начальник департамента Ближнего Востока МИД Инвер Алшундба, посетила открытие международной Дамасской выставки-ярмарки.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал, что в сравнении с прошлым годом ситуация в Срийской Республике существенно улучшилась.

"Ситуация здесь улучшается, в целом атмосфера позитивная. Считаю, что присутствие Абхазии на Ближнем Востоке очень важно, потому что Сирия – единственная страна в этом регионе, которая признала Абхазию. И с экономической точки зрения это важный ресурс, потому что Сирия имеет выход к морю, то есть можно налаживать прямые морские пути, локализоваться здесь и уже выходить на соседние страны – Иордания, Ливан, Иран и многие другие страны. С нашей стороны мы создали хорошие условия для бизнеса Абхазии и Сирии", - сказал Ардзинба.

Министр напомнил, что между Абхазией и Сирией создан беспошлинный режим работы.

"Здесь есть о чем думать нашему бизнесу. Знаю, что наш бизнес этим интересуется, будем надеяться, что в ближайшее время это будет наполнено реальным содержанием", - отметил Ардзинба.

29 мая 2018 года Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

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