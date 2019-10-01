Юбилейный ЕАЭС: чего ждать от саммита в Ереване

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Уникальный договор с Сингапуром, историческое событие для Ирана и болезненная реакция Запада на контракты Сербии с восточными партнерами — открывающееся заседание лидеров Евразийского экономического союза уже приносит немало новостей. Внимание к саммиту в Ереване приковано еще по одной причине — ЕАЭС вскоре исполняется пять лет. Чего ждать от саммита, читайте в материале РИА Новости.

Новые гости и старые темы

В этом году в армянской столице соберутся лидеры не только стран — участниц Союза. В Ереван прибудет президент Молдавии Игорь Додон. Страна в прошлом году получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Заранее прилетели в Армению премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун и глава Ирана Хасан Роухани.

Но с особым интересом здесь ждали Владимира Путина. Предыдущая поездка российского президента в Ереван состоялась почти три года назад — на саммит ОДКБ в 2016-м. И с тех пор как в Армении произошла так называемая бархатная революция, в результате которой в республике сменилась власть, все двусторонние встречи лидеров проходили либо в Москве, либо на международных площадках. Поэтому нынешний визит Путина ждала и политическая элита, и простые люди, для которых сотрудничество с Россией крайне важно.

Хотя эта поездка связана прежде всего с участием в работе Высшего Евразийского экономического совета, Путин проведет и двусторонние встречи — с премьером Армении Николом Пашиняном и с иранским лидером Хасаном Рухани.

Интересно, что, по данным газеты The Washington Post, в Ереван должен был прилететь личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Но он якобы отказался, узнав, что окажется на одной площадке с Путиным. Однако, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона "не знает ничего об участии Джулиани или об отмене его участия". В любом случае, добавил пресс-секретарь президента России, на ход саммита это никак не повлияет.

В повестке юбилейного саммита (в этом году ЕАЭС исполняется пять лет) — уже традиционные вопросы о барьерах в торговле. В прошлом году на аналогичной встрече в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто заявил, что работа на этом фронте "идет непозволительно медленно". Собравшимся также предстоит утвердить Концепцию формирования общего финансового рынка, бюджет Cоюза на 2020 год и соотношение законодательств в сфере транспорта и энергетики.

Сингапур в Cоюзе

Важным гостем в Ереване стал премьер Сингапура. Он прибыл за три дня до начала заседания, это его первый официальный визит в Армению.

Помимо встречи с армянским коллегой, он будет присутствовать на подписании Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

"Это способствует более крепким связям, а также торговым и инвестиционным контактам между Сингапуром и ЕАЭС", — заявили в офисе сингапурского премьера. Соглашение включает семь договоров, что делает его уникальным. Лидеры Армении и Сингапура подпишут также пять двусторонних контрактов — об инвестициях и торговле услугами.

Визит Ли Сянь Луна — ответный: в июле Никол Пашинян побывал в Сингапуре. Тогда стороны подписали пять соглашений: о сотрудничестве в сфере туризма, налогообложения, культуры и искусств, подготовки кадров.

Многообещающие обязательства

Создание зоны свободной торговли будет обсуждаться и с Ираном. За несколько дней до начала саммита была завершена подготовка Временного соглашения. Посол Ирана в России Мехди Санаи назвал это событие историческим: "Для Ирана это очень важный договор, он принесет большую пользу экономике нашей страны и нашему народу, как и народам государств ЕАЭС". Глава дипмиссии признался, что переговоры шли непросто, но "результат налицо".

Временное соглашение вступит в силу 27 октября и будет действовать три года. Режим свободной торговли коснется сельхозпродукции раннего урожая и некоторых товаров строительной отрасли. Российским экспортерам это даст конкурентное преимущество. Обеспокоенность вызывает только давление Соединенных Штатов на Тегеран. "Мы бы очень не хотели, чтобы это негативным образом повлияло на торговлю между нашими странами", — заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Как указывалось на сайте Комиссии, сейчас между сторонами идет диалог об углублении таможенного сотрудничества, обсуждается формат бизнес-партнерства. Иранский посол предложил устроить в Тегеране конференцию для иранских бизнесменов, чтобы они узнали о преимуществах работы в рамках единого рынка ЕАЭС.

Евразийский пояс

В октябре в силу вступит еще одно соглашение — с Китаем. Документ упростит торговые процедуры и стимулирует реализацию других проектов, в частности китайского "Один пояс, один путь" (ОПОП).

По словам председателя коллегии ЕЭК, документ закладывает механизмы расширения взаимодействия сторон. Намечены консультации между госорганами и создание центров по обмену информацией в целях продвижения интересов предпринимателей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что сопряжение ЕАЭС и китайского проекта позитивно скажется на регионе. "ЕАЭС и ОПОП начинают эффективно дополнять друг друга. Их дальнейшая гармонизация позволит заложить основу для формирования в Евразии нового геополитического контура", — указал глава ведомства.

В Пекине также уверены в успехе сотрудничества. "Китайская сторона готова продолжать интеграцию инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС, содействовать дальнейшему расширению масштаба и качества торговли", — ранее заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Сыр, виньяк и сигареты

Соглашение о свободной торговле с Сербией планируют подписать в конце октября. Как ранее говорил вице-премьер сербского правительства Расим Ляйич, это случится на встрече премьеров стран ЕАЭС в Москве.

Белград планирует увеличить объем экспорта в страны ЕАЭС с одного миллиарда до полутора миллиардов долларов. После подписания соглашения у Сербии появятся новые партнеры — Армения и Киргизия. Зона свободной торговли с Сербией уже действует у России, Белоруссии и Казахстана.

Расширится список продукции, не облагаемой пошлинами, — к нему прибавятся козий и овечий сыр, еще 400 тонн сыра из коровьего молока, а также 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и две тысячи тонн сигарет.

Однако такое намерение встретило довольно болезненную реакцию других партнеров Сербии. Глава МИД Словакии заявил, что подписание соглашения с ЕАЭС "не приближает Сербию к Евросоюзу". "Это сбивает с толку. Вы не можете двигаться одновременно в нескольких направлениях", — указывал словацкий политик. Между тем ранее Сергей Лавров подчеркивал, что противопоставлять отношения Сербии с Евросоюзом и ЕАЭС некорректно.

В 2019 году планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом. Переговоры начались в 2018-м, однако когда начнется реальная работа — пока неясно. "Страна сейчас будет динамично развиваться. Там реализуется проект по строительству российской индустриальной зоны", — прокомментировал ситуацию глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отмечал важность того, чтобы "материалы, необходимые для функционирования этого проекта, поступали по сниженным тарифам".

Договоренности о создании зоны свободной торговли согласовывают и с Израилем. Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху отметил, что процесс необходимо ускорить. Соглашение, как предполагается, поспособствует снятию торговых барьеров, развитию электронной торговли, а также затронет санитарные и эпидемиологические нормы.

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