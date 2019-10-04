По графику и расписанию: в Минздраве рассказали, как будут обследовать призывников

Как уточнил министр здравоохранения, будет издан соответствующий приказ Минздрава о порядке проведения обследования граждан допризывного возраста с указанием перечня видов исследований, кратностью их проведения, особенностей наблюдения и учета.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Медицинскую комиссию в ходе первоначальной постановки на воинский учет призывники будут проходить на базе Республиканской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Решение об этом было принято на совещании в Минздраве республики под руководством министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, который отметил, что главная проблема в ходе первичной постановки на воинский учет нередко возникает в самом процессе прохождения медицинского освидетельствования и полного обследования призывников.

Поэтому Министерство здравоохранения выдвинуло предложение об организации единого для всей республики центра.

"Проведение соответствующего освидетельствования будет проходить на базе поликлинического консультативного отделения Республиканской больницы, где сконцентрированы все необходимые специалисты, есть и диагностические возможности – проведение компьютерной томографии, УЗИ, рентген исследований и так далее", - подчеркнул он.

Также министр добавил, что будут привлекаться к работе и другие необходимые специалисты, которых нет в Республиканской больнице, чтобы осмотреть призывников в полном объеме.

"Мы предлагаем совместно с военкоматами составить соответствующий график доставки и расписание осмотров призывников в Республиканской больнице. Назначить определенный день, чтобы не было скученности в поликлинике", - сказал Тамаз Цахнакия.

В работе заседания приняли участие военный комиссар Абхазии, полковник Беслан Тарба, главные врачи центральных районных больниц, руководство столичного управления здравоохранения.

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