Экспорт абхазского фундука сократился в два раза с 2017 года

Абхазия экспортировала за последние два года и девять месяцев более одной тысячи 250 тонн фундука на сумму около 120 миллионов рублей

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадри Есиава. За девять месяцев 2019 года Абхазия экспортировала более 121 тонны фундука, что почти в два раз меньше аналогичного периода 2017 года.

По данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета республики, вырученная сумма за экспортируемый фундук с января по сентябрь 2019 года составила десять миллионов 687 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году объемы продаж ореха за пределами страны были на уровне 268 тонн на сумму почти 27 миллионов рублей.

В 2018 году Абхазия экспортировала фундука чуть больше 174 тонн на сумму 15 миллионов 657 тысяч рублей. В общей сложности, за два года и девять месяцев объем экспорта составил более одной тысячи 250 тонн на сумму около 120 миллионов рублей.

Существенный урон насаждениям фундука на территории республики нанесли вредители, в частности, мраморный клоп. Ранее глава Минсельхоза Абхазии Амиран Какалия отмечал, что за последние несколько лет количество ореховых насаждений в Абхазии заметно сократилось. На сегодняшний день, по информации ведомства, в республике насчитывается от 12 до 15 тысяч гектаров фундука.

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