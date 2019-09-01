Окрепший орешек: как идет сбор фундука в Абхазии

О том, какой урожай ореха-фундука в Абхазии в этом году, насколько эффективным оказалось лечение насаждений, и как повлияла на производителей отмена вывозных пошлин на орех, читайте в материале Sputnik.

Сбор ореха в Абхазии в самом разгаре, владельцы плантаций отмечают, что в сравнении с прошлым годом, урожай ореха значительно больше, в том числе благодаря проведению лечения.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Ядро проблемы

Нашествие вредителей на сельскохозяйственные культуры Абхазии не обошло стороной и ореховые плантации. Распространение мраморных клопов вызвало грибковые болезни деревьев, что послужило тому, что за последние годы урожай сильно сократился.

Ранее, глава Минсельхоза Абхазии Амиран Какалия отмечал, что за последние несколько лет количество ореховых насаждений в Абхазии заметно сократилось. На сегодняшний день, по информации ведомства, в республике насчитывается от 12 до 15 тысяч гектаров фундука.

Согласно данным, за 2017 год общий объем экспорта составил 420 тонн, что в разы меньше, чем в 2016 году, когда объем экспорта фундука достигал трех тысяч тонн. В 2018 году Абхазия экспортировала всего лишь 220 тонн ореха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор ореха в селе Кутол

Министр сельского хозяйства Абхазии также сообщил, что пока нет данных о том, какое количество ореха вывезено за пределы республики, однако по оценкам Минсельхоза, в этом году планируется получить около 12 тысяч тонн ореха-фундука.

Летом 2019 года Минсельхоз в сотрудничестве с российскими коллегами провели лечение (в том числе с помощью авиации – ред.) ореховых насаждений в республике, что дало положительный результат.

Крестьянский труд

Житель села Кутол Очамчырского района Спиридон Касландзия ежегодно собирал от 5 до 6 тонн ореха, однако после того, как мраморный клоп охватил его плантацию из восьмисот деревьев, урожай значительно сократился. Недалеко от его дома лежит большая гора кожуры, которая осталась после очистки.

"В прошлом году мы практически ничего не собрали, так как мраморный клоп уничтожил орех. В этом году я провел лечение деревьев, и результат ощутимый. Несмотря на то, что пока нельзя сказать, что деревья дали максимальный урожай, но какое-то количество собрать мы все же смогли. Приблизительно собрали тонну ореха", - рассказал Спиридон Касландзия.

Крестьянин зашел в помещение, где лежит очищенный орех, и стал показывать на стене, до какого уровня заполнялась комната в лучшие годы, когда количество собранного ореха достигало 6 тонн.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор ореха в селе Кутол

Затем, он взял в руки горстку орехов и стал разбивать скорлупу, большинство орехов уцелело благодаря проведенному лечению, заметил он.

"Приблизительно 70-80% ореха не испорчено, химикаты помогли, в будующем году планирую провести лечение уже не один раз, а три или четыре, чтобы получить еще больший урожай", - поделился планами Касландзия.

Товар нужно реализовывать своими силами, отдавать перекупщикам за полцены невыгодно. Узнав о том, что Кабинет министров отметил пошлину на вывоз ореха, Спиридон Касландзия отметил, что повезет свой товар на продажу в Россию.

Отмена пошлины

Хорошей новостью для крестьян стало то, что Кабинет министров Абхазии 15 августа 2019 года отменил пошлины (26 июля 2018 года Кабмин внес изменение в постановление "О ставках таможенных пошлин", размер пошлины на вывоз килограмма ореха в скорлупе тогда был установлен в размере 5 рублей, за килограмм очищенного - 10 рублей – ред.) на вывоз ореха.

В Кабмине решение об отмене вывозных пошлин объяснили тем, что "основной объем производства ореха-фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода".

Отмечалось, что проведенные в 2019 году Минсельхозом Абхазии мероприятия по защите ореховых плантаций положительно сказались на качестве урожая. По предварительным данным, в текущем году удастся сохранить не менее 70% урожая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ореховые насаждения на участке Спиридона Касландзия

Как сообщили в Кабмине, в августе 2018 года экспорт фундука в Грузию сократился на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Семь тонн против восьмидесяти шести. На российском направлении объем экспорта также сократился на 33 процента. Через КПП "Псоу" в августе этого года было вывезено десять тонн лесного ореха, в прошлом году эта цифра составляла 15 тонн.

Предприниматель Абессалом Кварчия ранее прокомментировал решение Кабинета Министров страны об отмене вывозных пошлин на фундук.

"Это решение минимизирует издержки на рынке. Это влияет на формирование конечной цены и способствует укреплению позиций на внешнем рынке, увеличению конкурентоспособности нашей продукции. Это будет иметь большой эффект. Когда пошлины были введены, у нас ослабли позиции, мы потеряли российский рынок. Сейчас тихо-тихо мы восстановим позиции. Наши многие бывшие контрагенты уже звонили, интересовались", - рассказал Кварчия.

Он напомнил, что был период, когда поставщиком 80 процентов фундука в Россию была Абхазия.

"Но уже два года наши поставки равны нулю. Получить такой большой рынок не так просто, а потерять - элементарно. Это рана, которая еще долго будет заживать. Эффект не будет сиюминутным. Фундук – это серьезная социально значимая культура, особенно для восточной Абхазии с ее депрессивной экономикой. Это хороший, добрый шаг. Со временем появятся новые игроки", - считает Абессалом Кварчия.

Эта отрасль должна быть инвестиционно привлекательной, но если ее грузить пошлинами, другими платежами, никому она не будет интересна, заключил предприниматель.

Результат лечения ореха

Основная часть ореховых плантаций республики приходится на частных производителей живущих в восточной части республики. Главный агроном управления сельского хозяйства администрации Галского района Лери Шония сообщил, что в этом году урожай ореха хороший, за исключением тех участков, в которых не были проведены обработки.

"Это бесхозные участки, во всех остальных участках, где люди живут и где прошло лечение, везде орех хороший. В этом году в нашем районе ожидается от 5 до 6 тысяч тонн продукции. Благодаря руководству страны и местным властям, граждане были обеспечены химикатами, которые были использованы для лечения ореха. В этом году проведена огромная работа, и результат тоже на лицо", - заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор ореха в селе Кутол

Цена за килограмм ореха колеблется от 60 до 110 рублей, отметил Лери Шония.

"Все зависит от качества ореха. Качество проверяется таким образом, ломают десять орехов, и если из них девять или десять не испорчены, то платят от 100 до 110 рублей", - сообщил агроном.

Начальник управления сельского хозяйства администрации Очамчырского района Эшсоу Гургулия рассказал, что сбор урожая фундука продолжается, поэтому говорить об окончательных показателях рано, но по предварительным оценкам, в районе в этом году будет собрано около двух тысяч тонн ореха. Он добавил, что из-за грибковых заболеваний, в 2018 году урожай фундука был значительно ниже, чем прогноз на этот год.

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