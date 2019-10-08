После пожара: ученики Сухумской школы №2 вернутся в классы 4 ноября

Второго мая 2019 года во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учащиеся Сухумской средней школы №2 имени Пушкина вернутся в свои классы, рассказала директор учебного заведения Ирина Повирскер.

Возвращение учеников в отремонтированные два корпуса школы по плану произойдет после осенних каникул – 4 ноября. Как сообщила директор, в ноябре в родное учебное заведение вернутся все ученики, кроме первоклассников, которые "переедут" после завершения ремонта в центральном корпусе (исторической части здания – ред.) школы.

Всего, в учебном заведении 41 класс, из которых 4 ноября в школу вернутся 35, отметила директор. В школе уже завершены работы по восстановлению двух корпусов.

"Я думаю, что на каникулах мы окончательно здесь все приведем в порядок. Какие-то недоделки остались, но строители учитывают наши пожелания, и доведут все до конца", - отметила она.

Помимо центральной части здания, еще не отремонтирован спортзал, в котором сейчас складирован школьный инвентарь, уцелевший во время пожара и последовавшего за ним наводнения, рассказала Повирскер. Кроме того, предстоит восстановить библиотеку.

Начальник производственно-технического отдела Госкомпании "Абхазстрой" Дмитрий Цимцба рассказал, что до начала учебного процесса предстоит расставить мебель.

"Мебель прибудет в ближайшие дни, будем поднимать, расставлять, то есть это займет небольшой промежуток времени", - заметил Цимцба.

Из трех корпусов школы, наиболее пострадала историческая часть здания, сказал строитель.

"Поскольку перекрытия прогорели, историческая часть здания была залита водой, а стены здесь очень хорошо впитывают воду. Соответственно нам пришлось ждать и до сих пор ждем, чтобы здание полностью просохло. Мы не можем начать работы пока стены влажные, поскольку позже появится грибок и вся наша работа пойдет насмарку", - подчеркнул он.

При этом он не стал говорить о сроках завершения работ в исторической части здания, так как, по его словам, важнее сделать все качественно. "Есть понятие технологический процесс, который нельзя нарушать", - сказал Цимцба.

Заместитель начальника Управления по капитальному строительству Демир Гамисония отметил, что 8 октября прошла рабочая комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 имени Пушкина.

"Мы запускаем два корпуса для начала учебного процесса, после чего восстанавливаем оставшуюся часть. По технической необходимости мы умышленно затянули сдачу центрального корпуса, чтобы ремонт был качественным. Наши специалисты прошли по объекту, дали замечания, которые запротоколированы, в ближайшее время они будут устраняться и объект можно частично вводить в эксплуатацию", - сказал Гамисония.

Пожар и наводнение стали причиной того, что мебель в школе пострадала, на покупку новой мебели было выделено семь миллионов 200 тысяч рублей.

"Это наглядные пособия, парты, столы стулья, доски, оборудование для классов химии, физики и биологии", - отметил Гамисония.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа стала общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание Сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа №2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1266 учеников.

Читайте также: