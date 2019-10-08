Путевка в "Артек": победителей конкурса "Наши герои" наградили в Россотрудничестве

В международном конкурсе "Наши герои", победители которого с 16 октября по 7 ноября будут отдыхать в детском лагере "Артек", приняли участие около 13 тысяч детей из одиннадцати стран.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония вручения дипломов победителям международного конкурса "Наши герои" из Абхазии прошла в "Доме Москвы" во вторник 8 октября.

По условиям международного конкурса "Наши герои", учащиеся 7-10 классов, должны были представить работы, посвященные людям, которые, по их мнению, совершили героические поступки во благо своей родины. По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха, большинство работ школьников из Абхазии повествовали о героях Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.

"Этот конкурс распространялся на все государства СНГ. На общем фоне работы участников из Абхазии выглядели очень достойно. Данный конкурс означает, что мы не забываем нашу историю и, собирая исторические факты, получаем обратную связь", - отметил Чеха.

От Абхазии в конкурсе участвовали 20 человек, которые были отмечены в Россотрудничестве памятными дипломами и грамотами. В финал прошли работы учениц гагрской средней школы №4 Мадлены Микелба и сухумской средней школы №5 Дарьи Ситниковой. Победители приглашены на 12-ю смену в детский лагерь "Артек", которая пройдет с 16 октября по 7 ноября. Всего в финале будут представлены работы 34 человек из 11 стран.

© Sputnik / Асмат Цвижба Церемония вручения дипломов победителям международного конкурса "Наши герои" из Абхазии в "Доме Москвы"

В качестве героев своей конкурсной работы ученица восьмого класса Мадлена Микелба выбрала отца и сына Ванача из села Лыхны, которые были участниками Первой мировой и Великой Отечественной войны соответственно. За героические подвиги мужчины были награждены боевыми орденами и наградами.

"Написать работу оказалось не так легко. Нужно было порыться в архивах, найти интересные статьи, фотографии. Было сложно, но в процессе мне помогала учительница по обществознанию", - рассказала она.

Ученица девятого класса сухумской школы №5 Дарья Ситникова описала в своей работе подвиг бортпроводницы Сухумского авиационного отряда Надежды Курченко.

"Я очень долго думала о выборе героя, но, в конечном счете, решила рассказать о подвиге Надежды Курченко, которая спасла самолет от террористов. На самом деле, я до сих пор не верю, что выиграла, потому что сдала свою работу в самый последний момент и ни на что не рассчитывала. Когда мне сказали, что я вошла в двойку победителей, я очень обрадовалась ", - отметила Дарья.

Школьницы признались, что раньше не слышали о лагере "Артек", но с нетерпением ждут поездки.

"Этот конкурс огромное достижение для школьников Абхазии. Ранее в рамках поездки "Здравствуй Россия" в "Артеке" мы провели акцию "Абхазия - не Грузия". Дети знакомят людей из других государств с нашим маленьким гордым народом, историей и культурой. Кроме того, подобные проекты, это дополнительные баллы в портфолио школьников и преимущество при поступлении в российские вузы", - отметила педагог Гагрской средней школы Елена Шестакова.

Международный конкурс "Наши герои" - это проект для учащихся с 7 по 10 классы школ стран СНГ (за исключением России-прим.), Абхазии и Южной Осетии. По данным организаторов конкурса, в 2019 году в нем принимают участие около 13 тысяч детей из 11 стран.

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