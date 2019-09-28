За семь миллионов: Россотрудничество проведет конкурс среди учителей по русскому

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Россотрудничество хочет провести международный конкурс среди преподавателей на выявление лучшей системы обучения русскому языку в Абхазии, Южной Осетии и странах СНГ.

Около семи миллионов рублей планируется потратить на эти цели, соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

"Организация и проведение международного конкурса на лучшую методическую разработку, пособие, систему преподавания русского языка как неродного, иностранного в странах СНГ, Республике Абхазия и Республике Южная Осетия", - говорится в техзадании.

Исполнителя планируется определить в конце октября. Заявки от претендентов принимаются по 21 октября.

Представительство Россотрудничества в Абхазии проводит бесплатные курсы русского языка в республике для старшеклассников, студентов и взрослого населения. По словам председателя правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Натальи Каюн, в этом году количество желающих гораздо больше, чем в предыдущие. Всего анкеты заполнили 64 человека.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского). В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом.

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