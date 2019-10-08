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Инъекция против вируса: вакцинация от гриппа началась в Абхазии

© Sputnik / Ramil Sitdikov
В Абхазии
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Для проведения вакцинации используется препаратом "Ультрикс форт" разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом иммунобиологических препаратов.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Ежегодная бесплатная вакцинация от гриппа началась в Абхазии, сказала в интервью на радио Sputnik заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"Проведение вакцинации в прошлом году дало хорошие результаты. Ежегодно, в начале зимы количество больных воспалением легких увеличивается, однако таких пациентов в 2018 году было меньше, я это связываю с вакцинацией", - рассказала Арчелия.

Прививки от гриппа врачи делают в поликлиниках республики, школьникам уколы делают в учебных заведениях.

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© Sputnik / Максим Богодвид
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"Перед вакцинацией врачи должны проверить состояние здоровья людей, к примеру, нельзя делать уколы тем, у кого повышенная температура тела. Кроме того, у людей с аллергией могут возникнуть проблемы после инъекции, поэтому решение должен принимать врач", - отметила Анжела Арчелия.

Эффективнее всего сделать прививку осенью в преддверие зимы, так как в холодное время года больше вирусов, которые инъекция может предупредить, заметила терапевт. Вакцинацию должны проходить и люди старшего поколения, люди пенсионного возраста которые особо подвержены различным вирусным заболеваниям, сказала она.

Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала, что вакцина позволяет защититься от свиного и гонконгского гриппа, а также гриппов группы А и Б.

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Теги:
вакцинация, прививки, свиной грипп, грипп


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