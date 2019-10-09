Для самых маленьких: футбольный турнир среди дошкольников прошел в Пицунде

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерн "Росэнергоатом" провел турнир по футболу среди детей дошкольного возраста, сказал в интервью Sputnik Абхазия, первый заместитель Генерального директора Джумбер Ткебучава.

"Каждый участник получил подарки от организаторов, это футбольный мяч, форму и игрушки. На стадионе было очень много людей, это было очень трогательно, у многих взрослых я видел слезы радости", - сказал заместитель генеральный директор "Росэнергоатома".

В "Литфонде" хорошие условия для организации спортивных турниров, и задача состоит в том, чтобы задействовать инфраструктуру для развития спорта в республике, сказал Ткебучава.

"Наша задача, чтобы инфраструктура была задействована, я обращался к руководству Пицунды, Гагры и республики, чтобы детишки, да и взрослые использовали спортивные площадки не от турнира к турнира, а чаще", - говорит он.

© Foto / Лаврик Хаджимба Детский футбольный турнир в Пицунде

Футбольный турнир среди дошкольников, организованный "Росэнергоатомом", открылся 7 октября и завершился 8 числа.

"Конечно, мы будем продолжать проводить подобные турниры, возьмем шефство над детским садиком Пицунды и будем его вести. Позже я приеду и посмотрю чего не хватает детсаду, и будем помогать ему", - отметил Джумбер Ткебучава.

Концерн "Росэнергоатом" и ранее оказывал поддержку детскому футболу в Абхазии, к примеру в марте этого года, организация приобрела для детской команды сухумского "Динамо" 2008-2009 годов рождения футбольную форму и мячи.

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