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Путь чемпионов: международный детский турнир по боксу прошел в Гагре

© Foto / Элизбар Джологуа
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (372)
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В турнире по боксу памяти Григория Мещерекова участвовали около 80 спортсменов из Абхазии и России.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Международный турнир по боксу в памяти Григория Мещерекова прошел в Гагре с 7 по 8 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik один из организаторов соревнования Элизбар Джологуа.

Он отметил, что в турнире приняли участие около 80 спортсменов  два состава краснодарской команды, хозяева турнира - боксеры из Гагры, а также из Сухума, Гудауты и Агудзеры.

"Все спортсмены были награждены медалями и грамотами, в каждой команде вручили Кубок лучшему боксеру. Детей из Краснодара награждали медалями и грамотами с абхазкой символикой, а детей из Абхазии - медалями и грамотами с российской символикой", - отметил Джологуа.

© Foto / Элизбар Джологуа
Бокс

Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях -  с 10 до 11 лет, с 12 до 13 лет и с 14 до 15 лет.

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Темы:
Спортивная Абхазия (372)
Теги:
Гагра, Абхазия, бокс


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