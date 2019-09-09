Путь чемпионов: международный детский турнир по боксу прошел в Гагре

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Международный турнир по боксу в памяти Григория Мещерекова прошел в Гагре с 7 по 8 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik один из организаторов соревнования Элизбар Джологуа.
Он отметил, что в турнире приняли участие около 80 спортсменов два состава краснодарской команды, хозяева турнира - боксеры из Гагры, а также из Сухума, Гудауты и Агудзеры.
"Все спортсмены были награждены медалями и грамотами, в каждой команде вручили Кубок лучшему боксеру. Детей из Краснодара награждали медалями и грамотами с абхазкой символикой, а детей из Абхазии - медалями и грамотами с российской символикой", - отметил Джологуа.
Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях - с 10 до 11 лет, с 12 до 13 лет и с 14 до 15 лет.
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