"Анализируй это!": "Амцахара" делает выводы из поражения в президентской гонке

Расширенное собрание актива оппозиционной политической партии "Амцахара" состоялось в Сухуме 9 октября, как раз в это время проходила церемония вступления Рауля Хаджимба в должность президента Абхазии.

Что думают о "новой старой" власти представители оппозиции, в чем упрекают себя и как собираются бороться за симпатии народа, пытался выяснить корреспондент Sputnik Абхазия.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Планы изменились

Расширенное собрание актива "Амцахара" состоялось в один день и почти в одно время с церемонией инаугурации вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба. Начала собрания было назначено на 12:00, но к этому времени в зале гостиницы "Интер-Сухум" собралось не больше десяти человек, не считая журналистов. Лидер партии Алхас Квициниа пришел на полчаса позже назначенного времени, за ним подтянулись и сторонники.

Открывая собрание, он напомнил собравшимся, что "Амцахара" считает победу Рауля Хаджимба на президентских выборах незаконной и готова отстаивать свою позицию всеми законными путями.

"Назвать то, что сейчас происходит недалеко отсюда инаугурацией, нам не позволяет ни закон государства, ни законы справедливости, которые были грубо нарушены действующей властью как на протяжении последних пяти лет, так и в ходе прошедших выборов", - заявил он.

"Взяткой" и "брошенной костью" лидер оппозиции назвал предложенный ему Раулем Хаджимба пост вице-премьера.

"Я отверг это предложение, так как целью нашей команды было не трудоустройство кого-либо, а проведение реформ в стране. Не может один, пусть даже самый подготовленный, премьер провести такие реформы", - добавил он.

© Sputnik / Асмат Цвижба Выступление Аласа Квициниа на съезде партии "Амцахара"

На повестке собрания изначально стояли вопросы нарушения избирательного права граждан Абхазии и нелегитимности избрания президента, но было решено обсудить и внутрипартийные проблемы. Алхас Квициниа отметил, что руководители партии изначально планировали организовать съезд, но планы изменились, так как появилась необходимость назначить новых должностных лиц в районных отделениях "Амцахара".

"Мы должны провести важные структурные реформы внутри, перестроить работу партии, установить диалоги со всеми силами нашего общества, чтобы создать организованное гражданское сопротивление беззаконию. Мы не должны думать о чьих-то политических амбициях", - сказал он.

"Незаконная" власть и "рыхлая" оппозиция

Депутат Парламента Рауль Лолуа заявил, что готов отстаивать свою позицию и законные основы власти в Парламенте.

"Да, будет сложно. Нам всем надо понимать, что власть будет, скорее всего, увольнять тех людей, которые не голосовали за нее. Но назад пути нет, нам надо пройти все законные этапы, включая митинги и шествия", - отметил он.

По мнению депутата, прошедшие выборы показали не только минусы действующей власти, но и слабые стороны оппозиции, которые надо проанализировать. Новая идеология и пошаговая "инструкция" к действию – вот чего ждет общество от оппозиции, сказал Лолуа.

© Sputnik / Асмат Цвижба Выступление Рауля Лолуа на съезде партии "Амцахара"

С этой позицией согласен один из старейших абхазских политиков, лидер "Единой Абхазии" Сергей Шамба.

"В большей степени нас подвело то, что перед вторым туром у нас были "шапкозакидательские" настроения, мы считали, что победа уже у нас в кармане и расслабились, а нужно было значительно активизироваться. Нам нужно все осмыслить и сделать выводы на будущее", - объяснил он.

Шамба подчеркнул, что на прошедших выборах оппозиция показала новый уровень самосознания, смогла объединить силы и не стала использовать силовые методы при достижении своих целей.

"Наша дальнейшая политическая борьба должна основываться на том, что мы не можем смириться с нелегитимностью действующей власти. Наша ближайшая задача – провести многих сторонников в Парламент и постараться сделать его независимым источником власти", - добавил он.

Председатель организации "Женщины в политике" Ирина Агрба назвала существующее оппозиционное движение в республике "рыхлым".

"При такой рыхлой оппозиции нашему народу ждать нечего. Либо мы должны стать мощной оппозицией, которая может совершать решительные действия, либо уйти со сцены. Оппозиция умирает на наших глазах, необходимо создавать новую оппозиционную партию со своей программой и идеологией", - добавила она.

© Sputnik / Асмат Цвижба Выступление Ирины Агрба на съезде партии "Амцахара"

Алхас Квициниа предложил ей лично возглавить "Амцахара", но предупредил, что в существующей нестабильной политической ситуации руководить оппозицией будет нелегко.

"Действительно у нас было мало времени на подготовку и мало ресурсов. Власть позаботилась о неравных условиях в ходе предвыборной компании и сделала все возможное и невозможное, чтобы удержаться в своем кресле. Но несмотря ни на что, им не удалось преодолеть 50% барьер, который оставил действующую администрацию за пределами легитимности", - считает он.

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