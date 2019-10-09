Держать футболистов в тонусе: турнир "Кубок Победы" пройдет в Абхазии

Соревнования по футболу "Кубок Победы", в котором будут принимать участие четыре команды, будет проходить с 10 октября по 20 ноября.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир по футболу "Кубок Победы" откроется 10 октября матчем между командами "Гагра" и "Динамо" на стадионе имени Даура Ахвледиани в 15:00, сказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

"Данный турнир будет проводиться в два круга, по три тура каждый. По набранным очкам определятся команды, занявшие первое и второе место, и данные команды сыграют между собой за чемпионство", - добавил он.

Финальный матч состоится 20 ноября в 16:00 на столичном стадионе "Динамо", рассказал Федоренко.

"Турнир организован с тем, чтобы повысить качество учебно-тренировочной работы спортсменов и с целью повышения спортивного мастерства. Чтобы ребята шесть месяцев не сидели дома, а имели игровую практику, чтобы держать их в тонусе", - заметил директор футбольной лиги Абхазии.

Напомним, что очередной 27-й чемпионат и Кубок страны, которые должны были стартовать в сентябре перенесли на весну 2020 года из-за финансовых проблем клубов. Из шести команд, которые принимали участие в чемпионате и Кубке страны в прошлом году, осталось всего четыре.

Обслуживать игры турнира "Кубок Победы" будет абхазская бригада судей и рефери, приглашенных из города Сочи, отметил Виталий Федоренко. В турнире примут участие команды "Гагра", гудаутская "Рица" и сухумские "Нарт" и "Динамо".

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