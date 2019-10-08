Гастроли, премьеры, шедевры: чем запомнился театральный сезон в РУСДРАМе

Очередной театральный сезон в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера подошел к концу. В течение года театр показал шесть премьер, 109 репертуарных спектаклей и более 40 культурных мероприятии на основной сцене и в арт-фойе.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Только цифры

"Провальное событие" – понятие, которое не рифмуется с Русским театром драмы. РУСДРАМ – один из самых успешных государственных учреждений страны, ни на минуту не угасающий культурный очаг, который практически каждый месяц радует и удивляет зрителя новой постановкой. За 38 театральный сезон РУСДРАМ поставил на своей сцене шесть премьер: "Кьоджинские перепалки", "Хаджи-Мурат", "Пиратский праздник Новый год", "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком", "Визит старой дамы" и "На всякого мудреца довольно простоты". Все спектакли за исключением новогоднего, сегодня можно увидеть в репертуаре театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

Главное в выборе спектакля, по словам гендиректора Ираклия Хинтба, это качественная драматургия.

"А бы что мы не имеем право ставить. У нас нет на это ни денег, ни сил, ни времени. Но всегда обязательно нужно соблюдать баланс драматических спектаклей, комедий и детских постановок. Наша задача – сделать так, чтобы актеры имели возможность работать с режиссерами разных школ и могли развиваться. И, конечно, спектакли должны быть интересны зрителю", – пояснил Хинтба.

Всего за 12 месяцев показали 109 репертуарных спектаклей и более 40 культурных мероприятий, которые были реализованы на основной сцене и в арт-фойе театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие арт-фойе

"В этом году безусловно есть рост. В прошлом сезоне мы сыграли 106 репертуарных спектаклей, а в этом – 109. Хотя казалось, что показатель прошлого года невозможно превзойти, потому что это был беспрецедентный для Абхазии показатель. Наши спектакли всегда собирают полные залы, даже на 30-ю постановку. Это серьезный показатель, который говорит об эффективности работы театра", – отметил гендиректор Ираклий Хинтба.

Гастроли

Одними из самых запоминающихся культурных событий театра стали вечер в честь юбилея Фазиля Искандера, опера "Богема" и режиссерская лаборатория.

Кроме того, в 2019 году в РУСДРАМ с гастролями посетили сразу трех российских театра.

В апреле на сцене РУСДРАМа московский Театр на Юго-Западе показал абхазскому зрителю три спектакля: "Мастер и Маргарита", "Портрет Дориана Грея" и детский спектакль "В поисках сокровищ".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "В поисках сокровищ"

Уже в июле состоялась премьера литературно-джазового спектакля "Пилигрим. Иосиф Бродский" театра Vertumn из Санкт-Петербурга. В спектакле прозвучала поэзия Бродского и были показаны факты из его жизни. Актерское исполнение только усиливало музыкальное сопровождение.

Не обошлось и без традиционных "Шедевров московской сцены". На этот раз приехал легендарный Московский художественный театр имени Чехова (МХТ), который показал спектакль "Пролетный гусь" по прозе Виктора Астафьева. По мнению гендиректора РУСДРАМа, гастроли МХТ стали историческим событием в жизни театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Пролетный гусь" МХТ им. А.П. Чехова в РУСДРАМ

"Все, даже те, кто никогда не был в театре, про МХТ слышали хоть раз в жизни. Будучи студентом, в начале 2000-х годов я не мог попасть на этот спектакль, потом каким-то образом я попал на него. Этот спектакль совершенно выдающийся, невероятно пронзительный, тонкий, глубокий, щемящий, это замечательная работа", - подчеркнул Хинтба.

РУСДРАМ не только принимал у себя известные российские театры, но и сам выезжал на гастроли.

В октябре 2018 года в рамках программы "Большие гастроли" театр отправился в Адыгею со спектаклями "Широколобый" по повести Фазиля Искандера и детской постановкой "Братец Кролик и Братец Лис".

В марте 2019 года РУСДРАМ показал в Саранске спектакль "Хаджи-Мурат". Этот же спектакль уже в мае участвовал в фестивале "Толстой Weekend" в Тульской области.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

"Ажиотаж вокруг спектакля огромный. Билеты на наш спектакль были проданы через час после того, как поступили в продажу. Я знаю, что огромное количество людей не сможет попасть на представление. Факт того, что театр едет на такой фестиваль – это показатель наших возможностей и того, что наше искусство востребовано не только в Абхазии, но и за ее пределами. Наш продукт конкурентоспособен, а это показатель качества", – отметил Хинтба.

Деньги и театр

Три кита, на которых держится любой успешный театр, по мнению Хинтба, это качество спектаклей, занятость актеров и сборы от продажи билетов. Без последнего никак. Если театр не продает билеты, то его никто не поддержит.

"Когда театр зарабатывает деньги, а не живет на одной господдержке, он, конечно, более эффективен, более ответственен в вопросах расходов и зарабатывания денег. Если мы не заработаем деньги, то я не смогу заплатить премии актерам. И никто не даст деньги на премии, поэтому мы должны быть эффективными. А когда ты знаешь, что, если даже у тебя в зале три человека, и тебе государство все равно заплатит, тогда и никакого стимула для роста нет. Нас обвиняют в том, что мы коммерческий театр, конвейер, но это люди, которые ничего не смыслят в менеджменте. Еще Станиславский и Немирович-Данченко говорили, что театр должен быть коммерческим. Если нет денег, то нет и творчества",– пояснил Хинтба.

Не снижать планку

Насыщенным и эффективным работу в РУСДРАМе делают люди театра, и в первую очередь, актеры, которые самозабвенно готовы работать.

"Я рад любой роли, которую доверит мне театр. Если даже мне за кулисами придется дергать веревочки, но я буду знать, что это поможет спектаклю, я и этим займусь. Это меня абсолютно не коробит. Прежде всего, меня интересует общая работа", – признался Джамбул Жордания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джамбул Жордания

Как признаются актеры, театральный сезон выдался насыщенным. В спектаклях было задействовано не только старшее поколение РУСДРАМа, но и молодые актеры, которые совсем недавно пришли в театр.

Эмилю Петрову достались достаточно сложные и интересные роли. Самыми нелегкими работами стали спектакли "Хаджи-Мурат" и "Кьоджинские перепалки".

"Я до сих пор ищу, до сих пор тяну за какие-то ниточки, и каждый новый спектакль нахожу что-то новое для себя в этих спектаклях. "Хаджи-Мурат" – спектакль нелегкий, требует хорошей физической подготовки", – признался Петров.

Выпускники Щукинского театрального института Осман Абухба и Милана Ломия уже полтора года работают в РУСДРАМе, актеры задействованы практически во всех премьерах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе

Осман Абухба признается, что в целом ему легко даются роли. А вот Милане Ломия 38-й сезон подарил новые и неожиданные роли.

"Все началось с детского спектакля "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком". Это было резко и неожиданно, но это было интересно. Больше всего запомнилась работа в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты". У меня было сопротивление. Я еще в институте говорила, что не могу играть в комедийной роли. И сейчас я много билась во время репетиций", – отметила Ломия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Милана Ломия в спектакле "Игрок"

За девять месяцев 38 театрального сезона РУСДРАМ посетили 35 тысяч зрителей. Это 15% от 240 тысячного населения республики. Гендиректор Ираклий Хинтба на одной из пресс-конференции даже пошутил на этот счет: если на выборах за кандидата проголосует такое количество людей, то он вполне мог бы стать президентом Абхазии.

В 39 сезоне, как отмечает Ираклий Хинтба, театр не будет снижать планку. Тем более, что новый театральный год, как это уже стало традицией, начнется с премьеры. И уже РУСДРАМ замахивается на античную трагедию "Электру".