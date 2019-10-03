Сделка с совестью на сцене РУСДРАМа: в Сухуме показали премьеру по пьесе Островского

Предпремьерный показ спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского состоялся в РУСДРАМе в среду 2 октября.

Постановка выпускника ГИТИСа Алексея Размахова получилась одновременно веселой комедией и глубокой трагедией, в центре которой сюжет о том, как молодой человек идет на сделку с совестью ради карьерного роста.

Сария Кварацхелия Sputnik

Тусклый свет. На сцене стул и стол, на котором спит главный герой Егор Дмитриевич Глумов (Кирилл Шишкин - прим.). На заднике сцены прозрачная серая ширма, а за ней видны тени то ли архангелов, то ли апостолов, которые снятся Глумову.

Закулисный голос рассказывает сон главного героя. Создается эффект сна наяву, и сам зритель невольно погружается в "транс". Но неожиданный крик пугает и резко выводит из дремы. На этом добрая сказка с архангелами или апостолами завершается и начинается смешная, но в то же время тяжелая действительность спектакля, в которой молодой человек по фамилии Глумов пытается любой ценой выбиться в люди и сделать себе карьеру. А для того, чтобы хоть как-то утешить свое самолюбие, Глумов начинает вести дневник, в котором отводит душу, издеваясь над тупостью чиновников и алчностью тех, с чьей помощью он намерен ускорить свой карьерный рост.

Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе получился динамичным, диалоги актеров четкие, наполненные остротой и юмором.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актер Инал Инапха

Интрига спектакля захватывает зрителя уже в самом начале постановки, и дальше она постепенно и динамично раскрывается, удивляя неожиданными поворотами и театральными эффектами.

В постановке "На всякого мудреца довольно простоты" режиссер не прогадал с распределением ролей. Молодые выпускники Щукинского театрального института довольно уверенно попробовали себя в новом амплуа. Осман Абухба играет роль пожилого Нила Федосеевича Мамаева, дяди Глумова. А Милана Ломия - истеричную племянницу Машеньку. Ломия буквально влюбляет в себя зрителя. Актриса играет "домашнюю мученицу", которая сильно хочет выйти замуж. Постепенно перед нами Машенька предстает как умелый манипулятор, подстраивающий окружающие условия под себя.

Кирилл Шишкин точно смог передать образ расчетливого и артистичного молодого человека, который "втирается" в доверие сильных мира сего.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кирилл Шишкин и Осман Абухба

Постановка режиссера Алексея Размахова получилась стильной, смешной и глубокой.

Декорации к ней большие и яркие. С самого начала удивляет своими размерами картонная лошадь, которая появляется на сцене вместе с Городулиным (Аслан Киут - прим.), молодым и важным господином. Затем - пышные облака, возникающие сверху. И наконец, огромный картонный дом, в котором живут богатая вдова София Турусина (Марина Скворцова) и ее племянница Машенька (Милана Ломия).

© Sputnik / Томас Тхайцук София Турусина (Марина Скворцова) и ее племянница Машенька (Милана Ломия)

Никто не задерживается долго на сцене, все динамично сменяют друг друга эпизод за эпизодом. Декорации, как и костюмы, в целом передают дух времени пьесы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актриса Симона Спафопуло

Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" становится портретной галереей, по которой зритель проходится в течение более двух с половиной часов и знакомится со всеми типами людей.

В конце спектакля зритель невольно задается вопросом, стоит ли идти на сделку с совестью и ради личного благополучия?

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