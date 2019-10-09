Тимофеева: главное, чтобы избранный президент Абхазии каждый свой шаг сверял с людьми

"Мы можем говорить только об усилении роли России в партнерских отношениях и о продолжении уже начатого пути. Главная задача наша – сделать все для благосостояния жителей наших государств и у нас это хорошо получалось. За 11 лет Абхазия прошла очень большой путь государственности. Сделано очень многое, но народ Абхазии, как и в России, достоин большего и нужно сделать в разы больше. И когда сегодня говорят о вступлении в должность президента, как о празднике, я представляю колоссальную ответственность президента, который сегодня взваливает на свои плечи ответственность за каждого жителя территории. Это титанический труд. И мне бы хотелось, чтобы все жители республики помогали и поддерживали его. Главное пожелание сегодня, чтобы каждый свой шаг выбранный человек сверял с людьми, с жителями территории. Сегодня перед руководством Абхазии стоит много задач, вызовы сложные - нужно развивать экономику, двигаться дальше ", - отметила Тимофеева.

Ольга Тимофеева также поделилась с журналистом Sputnik своими впечатлениями о торжественной церемонии вступления президента Абхазии в должность.

"Я видела, как волновался президент, как искренне говорил о том, что впереди много работы, и он понимает всю ответственность, которая на него ложится и времени нет на раскачку. С сегодняшнего дня – после инаугурации начался новый этап, вызовы сложные и усилиться нужно в разы. Люди возлагают много надежд, они хотят в разы быстрее. И поэтому нужно оправдать карт-бланш, который сегодня дан и всегда оставаться конкурентным", - отметила Тимофеева.

Церемония инаугурации президента Абхазии прошла в Большом зале заседания Кабинета министров республики в среду 9 октября.

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