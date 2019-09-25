Ампар о ситуации с футболом в Абхазии: картина очень плачевная

Заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар на встрече, где обсуждался вопрос о переносе чемпионата Абхазии по футболу, отметил, что футбольное хозяйство в стране сегодня в плохом состоянии.

Федерация футбола страны организовала встречу с представителями клубов, где обсуждались причины переноса чемпионата Абхазии по футболу и выход из сложившейся ситуации.

"Если глава района или районное Собрание понимают, что в их городе должна быть футбольная команда, тогда они стараются найти средства. Но, к сожалению, во многих районах этих мыслей нет, за исключением Гагры, Гудауты и в какой-то степени Афона. Из восьми районов, которые могут выставить команды, выставляют всего две, ну и Афон - три, который тоже не хочет участвовать. Остаются сухумские клубы, такие как "Нарт", "Абазг" и "Динамо", было время, когда городская администрация помогала, каждая команда получала по полтора миллиона в помощь тем средствам, которые они находили сами. Тогда команды чувствовали себя лучше. Но сейчас нет этих средств, и футбольное хозяйство в очень плохом состоянии", - сказал Ампар.

По словам Ампар, существующий комплекс проблем в абхазском футболе можно решить только при поддержке государства.

"Проблемы можно решить, только если соберутся руководители страны и тренеры, которые знают, как вести футбольное хозяйство, а также главы районных администраций. Они должны сесть и хорошо обмозговать, что дальше делать, и тогда, возможно, что-то сдвинется с мертвой точки. А сейчас у нас картина очень плачевная, хотя страна стала богаче, спортшколы заработали, но в яму все равно попали", - сказал Ампар.

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