"Чувствуется поддержка": Хаджимба встретился с делегацией комитета Совфеда по обороне

11 октября в Абхазии отмечают День образования Вооруженных сил. 27 лет назад президиум Верховного совета Абхазии принял постановления о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, прибывшей с рабочим визитом в Абхазию, сообщается на сайте президента.

"Мир остается достаточно сложным. Те непростые процессы, которые имеют место вокруг России, несомненно, сказываются и на нас. И даже еще в большей степени, поскольку мы небольшое государство", - сказал президент, открывая встречу.

Хаджимба отметил успешное сотрудничество двух стран в военно-оборонной сфере.

"Наше взаимодействие с Россией в сфере обороны, уверен, приведет к укреплению обороноспособности и созданию условий для того, чтобы наши совместные мероприятия были на таком уровне, который свидетельствовал бы не просто о нашем сотрудничестве, но и о готовности отразить любое действо, направленное против наших государств", – сказал Хаджимба.

Руководитель российской делегации, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения Абхазии к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства страны.

"Мы посетили и 7-ю военную базу, и Пограничное управление. Встретились с военнослужащими, увидели, что у них хорошая социальная защищенность. Они окружены не только заботой и вниманием своих командиров. Чувствуется поддержка и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с военными структурами. Для нас это очень важно, и очень приятно все это видеть и слышать", – отметил он.

23 сентября президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

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