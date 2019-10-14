Тактика боя: российские и абхазские военные проведут совместные учения

Около тысячи военослужащих ЮВО и Минобороны Абхазии участвуют в тактическом учении в горах и на морском побережье.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Начались совместные учения между военнослужащими российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В течение недели разведчики, артиллеристы и танкисты двух стран отработают ведение общевойскового боя в наступлении и обороне, а также совершение внезапных тактических маневров, преодоление зон радиоактивного, химического и биологического заражения. Учения будут проходить на полигонах Цабал и Нагвалоу.

В рамках учений запланирована отработка маневренной обороны береговой линии республики от морского десанта условного противника. Эта дисциплина включает в себя создание фортификационных сооружений вдоль берега, маскировку боевых машин и нанесение огневого поражения наступающим надводным средствам условного противника.

Главной задачей тактических учений является совершенствование слаженности подразделений и навыков военнослужащих в условиях современного общевойскового боя.

Всего в тактическом учении принимают участие до одной тысячи военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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