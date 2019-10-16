Молоденькие и здоровые: на набережной Сухума высадили новые пальмы

Около двух недель назад, коммунальное управление Администрации Сухума срезала пальмы, которые пострадали от инвазивных вредителей.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На набережной столицы у Абхазского драматического театра начали высаживать пальмы, сказала заместитель начальника Коммунального управления Сухума Елена Атепина.

"Вы знаете, что пальмовые деревья поражены мотыльком, который сильно повредил насаждения. Поэтому, около двух недель назад, мы удалили пострадавшие пальмы, а на их месте высаживаем новые. Мы договорились с Ботаническим садом, подобрали молоденькие здоровые пальмы", - рассказала она.

По ее словам, грунт на набережной столицы не благоприятный для пальмовых деревьев.

"Грунт здесь ужасный, внизу заболочено и конечно для пальм это неблагоприятно. Поэтому, возможно, на будущее надо будет думать, как их высаживать. На сегодня мы планируем высадить семь новых пальм", - добавила Атепина.

Заместитель начальника Коммунального управления Сухума подчеркнула, что пальмы – визитная карточка республики, в том числе Сухума, поэтому внешний облик столицы имеет большое значение.

"К нам приезжают гости, да и мы сами любим, погулять по набережной и, конечно, срезанные деревья немного портили вид", - резюмировала Елена Атепина.

Она отметила, что будут высажены деревья, высота которых достигает двух с половиной метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка пальм в городе

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