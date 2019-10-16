Линия спасения: "Черноморэнерго" ищет выход из кризиса в Гагрском районе

Аварийное отключение трансоформатора "АТ-2" на подстанции "Бзыбь-220" произошло в понедельник 7 октября. Причиной электроаварии стало попадание молнии в линию "Псоу – 220 кВ".

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Руководство РУП "Черноморэнерго" предложило строительство линии 110 кВ между подстанциями "Гячрыпш" и "Псоу" для обеспечения электроэнергией Гагрского района в осенне-зимний период, рассказал Sputnik заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Николай Барановский.

В понедельник 7 октября при попадании молнии в линию "Псоу – 220 кВ" на подстанции "Бзыбь-220" произошло аварийное отключение автотрансформатора "АТ-2", мощностью 60 мегаватт. В результате аварии была обесточена часть Гагрского района.

"Трансформатор "АТ-2" эксплуатируется более 50 лет и перегружается в осенне-зимний период. После диагностики было выявлено, что главная изоляция бумажной обмотки пришла в негодность, и при попадании молнии трансформатор вышел из строя. Отремонтировать трансформатор невозможно", - объяснил Барановский.

По словам Барановского, линия между подстанциями "Гячрыпш" и "Псоу", которая будет построена в течение месяца, сможет обеспечить электричеством весь Гагрский район. В обратном случае, в осенне-зимний период в районе придется вводить временные отключения света.

"РУП "Черноморэнерго" в рамках Инвестпрограммы в августе заказал новый трансформатор, но он будет готов к концу декабря или началу января 2020 года. А осенне-зимний сезон начинается с 5-15 ноября", - добавил он.

По словам Барановского, сейчас Гагрский район не потребляет большое количество электричества. В аварийной ситуации в работу введен трансформатор "АТ-1", который так же находится в плохом состоянии.

"У трансформатора "АТ-1" такие же дефекты. 7 октября мы вывозили его на плановый ремонт, но ввиду ситуации, нам пришлось его экстренно ввести в работу", - резюмировал Барановский

Подстанция "Бзыбь-220" – основная для всего Гагрского района, она преобразует напряжение 220 кВ в напряжение 110 кВ и распределяет его по районным подстанциям. В осенне- зимний период общая нагрузка от Гагрского и части Гудаутского районов составляет 128 мегаватт.

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