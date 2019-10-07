Часть Гагрского района осталась без света из-за аварии

Трансформатор вышел из строя в 7:30, в понедельник 7 октября, часть электроподстанций в Гагрском районе работают по аварийной схеме.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Часть Гагрского района обесточена в результате аварии, сообщила пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"Электрические подстанции "Бзыбь", "Цандрипш-тяга", "Гечрыпш", "Холодная речка", "Гагра-1", "Гагра-2", "Гагра-3", "Пицунда" и "Алахадзыхь" остались без подачи электроэнергии", - рассказали в пресс-службе.

Причиной прекращения подачи электричества стала авария на трансформаторе АТ-2, мощностью 60 мегаватт.

"В 11:50 по аварийной схеме электричество было возобновлено на подстанции Гагра-3, которая обеспечивает восточную часть Гагрского района", - говорится в сообщении.

По аварийной схеме работают и подстанции Пицунда и Алахадзыхь.

На месте аварии находятся ремонтные бригады РУП "Черноморэнерго".

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