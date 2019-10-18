Абхазский футболист Дмитрий Кортава стал соавтором книги

Дмитрий Кортава планирует привести книгу "Про футбол" в Абхазию и устроить презентацию издания в республике.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бывший игрок сборной Абхазии по футболу Дмитрий Кортава в соавторстве с главным врачом национальной сборной России по футболу Эдуардом Безугловым написали книгу "Про футбол", издание вышло в свет в середине октября 2019 года.

"Идея написания книги появилась у Эдуарда Безуглова, а я ее поддержал. В течение года мы собирали информацию. Книга затрагивает все аспекты футбола, то есть интересные статистические аспекты, например, сколько человек, занимающихся футболом, попадают в профессиональный спорт, как отдавать ребенка на футбол, в каком возрасте", - сказал Дмитрий Кортава.

В книге есть полезная информация, для родителей, отдающих детей в этот вид спорта, и для спортсменов разных возрастов, говорит соавтор издания.

"То есть в книге написано о том, как нужно делать первые шаги в футболе и дальше в юношеском спорте, ну и конечно, что происходит со спортсменами в профессиональной карьере. В книге много советов по питанию, по медицине и также несколько интервью футбольных людей", - отметил Кортава.

Для Дмитрия Кортава написание книги "Про футбол" стало его первым опытом работы в этом направлении.

"Нельзя сказать что это было очень сложно, потому, что в принципе я все это знаю и проходил, единственное это надо было подать правильным языком, чтобы читателю было интересно. А так ничего сложного не было", - сказал он.

Книга проиллюстрирована фотографиями спортивного журналиста Дарьи Исаевой.

"Помимо текста там очень классные фотографии на наш взгляд лучшего в стране спортивного фотографа, она предоставляла нам свои работы. Сейчас вышла первая партия в десять тысяч экземпляров, я обязательно привезу книгу в Абхазии, о том, где она будет распространяться мы объявим чуть позже. Если получится, устроим небольшую презентацию", - подчеркнул он.

Футбольную карьеру Дмитрий Кортава уже завершил, сейчас он занимается различными футбольными проектами по образованию.

"Недавно я вошел в состав селекционеров всех национальных юношеских сборных команд России по футболу, включая и женских", - отметил Кортава.

Дмитрий Кортава – бывший игрок сборной Абхазии по футболу, чемпион мира ConIFA-2016.

Читайте также: