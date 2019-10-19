Экзеков о фестивале "Абаза" в Абхазии: площадка для объединения народа

Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза", организованный Всемирным абхазо-абазинскими конгрессом, прошел в Абхазии с 16 по 18 октября.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" имеет большое значение, как площадка, где народы абаза могли бы видеться и общаться, сказал в интервью радио Sputnik председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

"Фестиваль будет ежегодным, мы учитываем желание жителей Карачаево-Черкессии, России и Абхазии. Мы будем изучать мнение населения Абхазии и учитывать, где бы они хотели видеть фестиваль в будущем. Нам не сложно организовывать его и в других районах Абхазии, главное, чтобы народу было удобно добираться", - отметил он.

Экзеков отметил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс продолжает активно реализовывать свои проекты и создает активы в населенных пунктах Абхазии, Карачаево-Черкессии, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, офисы конгресса вскоре будут открыты в Иордании и Турции, то есть в местах компактного проживания народа абаза.

По словам председателя ВААК, одна из главных задач организации – работа с населением в местах их проживания.

"Мы изучаем ситуацию на местах, пишем программы развития и в их реализацию вовлекаем население. Тем самым народ становится ближе и получает удовольствие от реализуемых проектов, что их сближает. По сути, мы создаем гражданское общество, где люди больше уважают и доверяют друг другу", - добавил он.

Активно в районах создаются женские и молодежные советы. Экзеков подчеркнул, что никто лучше самих жителей населенных пунктов не знает о насущных проблемах и потребностях.

"Такая сеть позволяет быть в каждой семье, знать потенциал и проблематику каждого человека, исходя из этого мы и пишем программы. Планируя программу развития населенного пункта, мы прописываем несколько этапов – то, что мы можем сами сделать для населенного пункта, во что мы можем привлекать самих жителей или третьих лиц, которые могут оказать финансовую помощь", - объяснил он.

Мусса Экзеков обратил внимание на то, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс активно сотрудничает с представителями власти.

"Все наши проекты прозрачные, мы знакомим представителей власти с ними. Перед тем как мы организовываем советы в районах, мы согласовываем это с главами администраций, которые также входят в эти советы, потому что мы решаем одну и ту же задачу. Когда власть видит, что снизу идет колоссальная поддержка, то она с удовольствием идет на встречу. В этом плане у нас полная гармония", - сказал Экзеков.

В Абхазии очень активная молодежь, которая хочет участвовать в изменениях, подчеркнул Экзеков. Для раскрытия потенциала молодых людей ВААК создает в Абхазии дискуссионные площадки.

"Мы работаем над тем, чтобы раскрывать молодые таланты. Все идеи, которые можно реализовать сегодня, мы будем их воплощать, остальные структурировать. Такая модель уже очень хорошо проявила себя в Карачаево-Черкессии. Если шесть лет назад у молодежи была безысходность, сегодня у всех горят глаза, многие ведут свои небольшие проекты. Люди вместе строят свою судьбу, не ожидая помощи со стороны", - добавил он.

Общественная организация Всемирный абхазо-абазинский Конгресс была сформирована в октябре 1992 года в разгар военных действий на территории Абхазии. 7-8 октября 1992 года в селе Лыхны прошел Первый съезд абхазо-абазинского народа.

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