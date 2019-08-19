Калягина о круизном сообщении между Россией и Абхазией: возвращение к истории

Любое новое сообщение между Россией и Абхазией, будь то воздушное или морское, увеличит поток туристов в республику, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

В пятницу 16 августа гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба заявил о том, что круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, любое сообщение Абхазии с миром имеет большое значение для республики.

"Любое сообщение с миром для Абхазии – это здорово. Любое сообщение, будь то воздушное или морское, увеличит турпоток в Абхазию, скажется только хорошо. Возможность для туристов побывать в Абхазии, в Крыму и вообще на Черноморском побережье привлечет туристов и разнообразит их отдых. С Крымом и Краснодарским краем у нас, с одной стороны, конкуренция, но с другой – у нас сложились партнерские отношения. Думаю, они тоже будут рады разнообразить отдых своих туристов и предоставить новый маршрут им", - сказала Калягина.

По словам Калягиной, Абхазия исторически должна быть развита именно морскими видами туризма.

"Туристы часто спрашивают о морских развлечениях. Этот круиз, думаю, будет пользоваться популярностью и у местного населения. Я и сама с удовольствием поеду в такой круиз", - отметила Анна Калягина.

Круизный лайнер зайдет в порт Сухума в тестовом режиме уже в октябре этого года, а в 2020-м году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Лайнер "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь. Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров и, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.

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