Если б я был султан: нужно ли Абхазии многоженство

Заместитель муфтия Абхазии Абдурахман Джугелия в интервью радио Sputnik рассказал, в каких случаях мужчины могут стать многоженцами, что может стать препятствием для этого и нужно ли абхазскому обществу многоженство.

Какие положительные стороны могут быть у многоженства, на что следует обратить внимание мужчине, который хочет создать свой гарем, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Можно, но есть правила

Начиная свой рассказ о принципах многоженства, Абдурахман Джугелия обратился к словам, написанным в Коране, где говорится о том, что человек может стать многоженцем, однако при этом необходимо соблюдать правила.

"В Коране Всевышний говорит о том, что мужчина может жениться на одной, двух, трех или четырех женщинах, но он должен уметь правильно относиться к ним, если он не может этого сделать, то стоит ограничиться одной. То есть мужчина должен одинаково относиться ко всем своим женам. Всевышний не приемлет, когда одна женщина счастлива, а другая несчастна", - говорит Джугелия.

Еще одно непременное условие – если мужчина хочет привести в дом еще одну или несколько жен, то должен заручиться согласием всех своих жен, в притивном случае о многоженстве стоит забыть, отмечает заместитель муфтия Абхазии.

"Я интересовался тем, почему происходит многоженство. Если взять статистику, то например в России женщин на 10 миллионов больше чем мужчин. Другими словами, если две женщины согласны быть женами одного мужчины, то перед Всевышним они не совершают греха", - отмечает Абдурахман Джугелия.

В Абхазии есть прецедент

Абдурахман Джугелия считает, что многоженство в условиях малочисленности населения Абхазии может быть полезным, но подчеркнул, что для многих это неприемлемо. При этом он отметил, что есть и те, кто поддерживают идею многоженства и лично знает примеры, когда в республике создавались подобные семьи.

"Я знаю несколько таких абхазских семей, они мусульмане. Но я хотел бы отметить, что необходимо учитывать мнение людей по этому поводу, насколько им это нужно, насколько они к этому подготовлены. Заставить кого-то конечно невозможно, это выбор каждого человека", - говорит он.

Жены, о которых рассказал Абдурахман Джугелия живут в разных домах, но при этом они тесно общаются.

"Женщины хорошо общаются между собой, у них есть дети от одного мужа. Если женщины готовы к такой жизни, то можно только приветствовать", - подчеркнул заместитель муфтия Абхазии.

Абдурахман Джугелия пошутил, что если женщина против многоженства, мужу не стоит идти против ее воли, так как есть риск однажды уснуть и не проснуться.

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