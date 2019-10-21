Отчет за лето, подготовка к зиме: что происходит на российской военной базе в Абхазии

За отчетный пятимесячный период в рамках занятий по боевой подготовке подразделения базы провели свыше 20 полевых выходов длительностью от 20 дней до двух месяцев.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подвели итоги летнего периода обучения, личный состав базы приступил к обслуживанию и переводу вооружения и военной техники (ВВТ) для эксплуатации в предстоящем зимнем периоде, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учеба личного состава соединения проводилась в условиях горно-лесистой, равнинной и прибрежной местности различных полигонов: Нагвалоу, Гудаута и Цабал в Абхазии, а также полигонов в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях.

В ходе занятий в полевых условиях мотострелки, танкисты и артиллеристы соединения выполняли контрольные и боевые стрельбы из штатного вооружения: орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", гранатометов и 120-мм минометов. Всего в учебном процессе было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

Военные водители и механики-водители выполняли вождение боевых и специальных машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Для эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ) в предстоящем зимнем периоде созданы более 30 специализированных постов технического обслуживания. Обслуживание ВВТ проводится как в местах постоянного расположения базы, так и в полевых условиях на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Большое внимание уделяется подготовке техники к эксплуатации в условиях повышенного количества осадков и близости с морем.

Техническое обслуживание новых бронеавтомобилей "Тигр", танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, состоящих на гарантии, осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей.

Всего в регламентных работах принимают участие более одной тысячи водителей, механиков-водителей и других членов экипажей техники, а также квалифицированных специалистов-военнослужащих подразделений обеспечения соединения.

Читайте также: