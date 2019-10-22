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Часть Абхазии останется без света в среду

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Регламентные работы будут проводиться на подстанции "Бзыбь", трансформатор которой недавно повредила молния.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Западная часть Сухума (конец улицы Эшба, Новый район, массив Гумиста, Ачадара, Нижняя Эшера), Гудаутский район, Новый Афон и Пицунда будут обесточены в среду 23 октября с 07:30 до 18:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщает РУП "Черноморэнерго". 

Специалисты проведут ремонтные работы на подстанции "Сухум 220", в связи с этим будут отключены ПС Гудаута-тяга, ПС Гудаута 110, ПС Дурипш, ПС Лыхны, ПС Новый Афон, ПС Мцара, ПС Мысра-тяга, ПС Пицунда.

Отмечается, что ремонт на "Сухум 220" производится для обеспечения подачи необходимого напряжения на подстанцию "Бзыбь 220" на время регламентных работ на трансформаторе "АТ-2". 

7 октября при попадании молнии в линию "Псоу 220 кВ" на подстанции "Бзыбь-220" произошло аварийное отключение автотрансформатора "АТ-2", мощностью 60 мегаватт. В результате аварии была обесточена часть Гагрского района.

Ранее МУП "Водоканал" предупредил жителей Сухума о том, что 23 октября часть города останется без подачи воды.

Подстанция "Бзыбь 220" – основная для всего Гагрского района, она преобразует напряжение 220 кВ в напряжение 110 кВ и распределяет его по районным подстанциям. В осенне-зимний период общая нагрузка от Гагрского и части Гудаутского районов составляет 128 мегаватт.

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