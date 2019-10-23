Новый формат: нестандартные автомобильные госзнаки разрешили в Абхазии

Кабмин Абхазии утвердил постановление о "Технических требованиях к государственным регистрационным знакам автомототранспортных средств и прицепов к ним" на заседании в среду 23 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Владельцы японских автомобилей в Абхазии смогут получать государственные номерные знаки, адаптированные под форму рамок транспорта.

Проект постановления на рассмотрение коллег представил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в среду 23 октября.

"У нас в Абхазии появилось очень много автомобилей японского производства, и некоторые возмущены тем, что они не могут поставить государственные регистрационные знаки на заднюю часть автомобиля. Мы ввели специальные госномера, чтобы они могли закрепить их на своем автомобиле", - сказал Аршба.

Помимо этого, подчеркнул Аршба, в Абхазии начнут выдавать водительское удостоверение международного образца, которое будет действительным не только в России, но и в других странах.

Контроль за исполнением решения Кабмина возложен на Министерство внутренних дел Абхазии.

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