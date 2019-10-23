20:55 23 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Поиск
Мемориал без вести пропавшим.

Комиссию по вопросам пропавших без вести создадут при МИД Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
101 0 0
Sputnik Абхазия

Работа комиссии по вопросам пропавших без вести в период войны в Абхазии будет связана со сбором и анализом информации о пропавших с 1992 по 1993 годы людях.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Комиссию по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии создадут при МИД республики. Такое решение принял Кабмин Абхазии на заседании в среду 23 октября.

Проект постановления представил руководитель аппарата правительства страны Давид Сангулия.

"Работа комиссии будет связана со сбором и анализом информации о пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии. Стороны будут обмениваться информацией через Красный Крест", - сказал Сангулия.

Возглавит постоянно действующую комиссию министр иностранных дел, по приглашению которого в ее состав войдут руководители или заместители центральных органов госуправления, а также СГБ и МЧС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Нарисовать боль: в Сухуме прошла акция в память о пропавших без вести

Персональный состав будет утверждать премьер-министр Абхазии. Контроль за исполнением постановления правительства возложили на первого вице-премьера Республики Абхазия.

Цель комиссии заключается в организации работы по комплексному решению вопросов, связанных с выяснением судьбы лиц, пропавших без вести на территории Абхазии в годы войны, получением достоверной информации об исчезновении людей в этот период, идентификацией личности после смерти пропавшего без вести человека, а также обеспечения защиты прав их родственников.

После принятия этого документа, постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 30 июня 2003 года "Об утверждении положения о комиссии по вопросам беженцев и пропавших без вести" утратило свою силу. 

Читайте также:

Теги:
Кабмин Абхазии, пропавшие без вести, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019
Учебная "бомбардировка": самолеты ВВС США сымитировали авиаудар по Крыму
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться