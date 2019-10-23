Комиссию по вопросам пропавших без вести создадут при МИД Абхазии

Работа комиссии по вопросам пропавших без вести в период войны в Абхазии будет связана со сбором и анализом информации о пропавших с 1992 по 1993 годы людях.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Комиссию по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии создадут при МИД республики. Такое решение принял Кабмин Абхазии на заседании в среду 23 октября.

Проект постановления представил руководитель аппарата правительства страны Давид Сангулия.

"Работа комиссии будет связана со сбором и анализом информации о пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии. Стороны будут обмениваться информацией через Красный Крест", - сказал Сангулия.

Возглавит постоянно действующую комиссию министр иностранных дел, по приглашению которого в ее состав войдут руководители или заместители центральных органов госуправления, а также СГБ и МЧС Абхазии.

Персональный состав будет утверждать премьер-министр Абхазии. Контроль за исполнением постановления правительства возложили на первого вице-премьера Республики Абхазия.

Цель комиссии заключается в организации работы по комплексному решению вопросов, связанных с выяснением судьбы лиц, пропавших без вести на территории Абхазии в годы войны, получением достоверной информации об исчезновении людей в этот период, идентификацией личности после смерти пропавшего без вести человека, а также обеспечения защиты прав их родственников.

После принятия этого документа, постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 30 июня 2003 года "Об утверждении положения о комиссии по вопросам беженцев и пропавших без вести" утратило свою силу.

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