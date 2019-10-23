Свадебные туры: как семейное торжество в Кутоле обернулось скандалом

Свадьба в Абхазии - большое событие во всех смыслах, но семейное торжество в семье из Кутола уже несколько дней обсуждает вся республика.

Резонанс вызвали редкие животные, поданные на стол, и последующая драматическая развязка для одного из критиков этого застолья. Корреспондент Sputnik установил цепь скандальных событий.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Особым шиком при украшении абхазского свадебного стола считается зажаренная целиком туша козла. А в семье Абхазава из села Кутол это вообще давняя семейная традиция. Не стали изменять ей и в этот раз. 19 октября в социальных сетях появился фотоотчет с торжества из снимков свадебных столов и свежевания дичи. С этого все и началось. Некоторые пользователи разглядели среди козлов редких диких животных – то ли серн, то ли туров.

Хозяин дома Беслан Абхазава в разговоре с корреспондентом Sputnik не стал этого отрицать. Действительно двух туров привезли в подарок друзья с Северного Кавказа.

"Помимо двух туров, на столах были козы, их было более тридцати. Когда мы играли свадьбу для моего младшего брата 16 лет назад, столы украшали более 40 коз. У нас большое хозяйство, к примеру, 40 голов быков, они пасутся на земельном участке, за который я плачу налоги", - сказал он.

Туша тура, привезенного в подарок семье Абхазава, с Северного Кавказа

То, что в свадебном меню были блюда из краснокнижных туров, подтвердил и председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, но, по его словам, добыты они были за пределами Абхазии.

"Туры были завезены с Северного Кавказа, ни одно животное не было отстрелено на территории Абхазии", - подчеркнул он.

Читанава отметил, что в международной практике охота на серн и туров запрещена из-за малочисленности их популяции. Привлечь нарушителей к ответственности в Абхазии не получится – нет собственной Красной книги.

"Я думаю, что в будущем году мы сможем издать Красную книгу, которая будет регламентировать отношение к редким видам животных. Сегодня за отстрел краснокнижных животных по нашим законам невозможно применять административные санкции", - пояснил Читанава.

Обсуждением "эксклюзивных" свадебных блюд история не закончилась. Вечером 21 октября в Республиканскую больницу был доставлен 32-летний сухумчанин Беслан Хварцкия. Он имел неосторожность оставить резкий комментарий под постом о свадьбе в семье Абхазава с намеками на какую-то давнюю историю, связанную с наркотиками, рассказал Беслан Абхазава. Была задета честь семьи, и Хварцкия вызвали на разговор, но дискуссия не заладилась и обернулась для критика букетом травм от черепно-мозговой до ушибов грудной клетки, не считая синяков и ссадин.

"Около двух лет назад меня голословно обвинили в том, что провез в заднем проходе лошади наркотические вещества через границу. Я никогда подобными вещами не занимался. Когда он (Беслан Хварцкия – ред.) стал писать на эту тему, я поступил с ним так, как сделал бы любой абхазский мужчина. Меня в этот момент (избиения - ред.) не было, не то я не сделал бы, чтобы это событие стало достоянием общественности. Я никого не трогаю и не потерплю, чтобы обвиняли в том, к чему не имею отношения. Если я зарабатываю деньги, то это делаю своим трудом, ни у кого ничего не прошу, мы с семьей, с братьями трудимся, и все, что у нас есть, - это результат труда", - сказал Беслан Абхазава.

В МВД Абхазии сообщили, что отдел дознания столичного УВД назначил доследственную проверку по факту нанесения телесных повреждений Беслану Хварцкия.

По поводу случившегося высказался и дядя пострадавшего Игорь Хварцкия.

"Насколько я знаю, он ничего против них не сказал и не написал. Не разобравшись в том, что случилось, с ним так поступили. Я никогда не видел, чтобы человека избивали палками, это не свойственно абхазам", - сказал Игорь Хварцкия.

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