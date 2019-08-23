Испытание застольем: почему абхазы выпивают и закусывают не просто так

Если вы хотите узнать абхазов поближе, то совместного распития кофе будет недостаточно. Надо вместе с ними пережить застолье. Это, я вам скажу, очень сложное испытание. Это целое таинство. То, что может показаться тостом, на самом деле молитва и не одна - о Всевышнем, о Родине, здравии ближних, об умерших, о родителях.

Когда я была еще ребенком, с трепетом и большим интересом наблюдала за тем, как протекают застолья в нашем доме. В этот момент всегда царила непередаваемая атмосфера, каждый тост отличался своеобразной пронзительностью, возвышенностью и искренностью.

Каждый тостующий всегда старается украсить свою речь, добавив в нее стихи, национальные предания, пословицы и обязательно закончить моралью. Надо произносить четко, "не мямлить", демонстрируя грамотное владение речью. И вам останется только, открыв рот, слушать и поражаться, как с виду обычный человек в жизни становится искусным оратором за столом, держа в руке стакан вина.

В моей памяти четко отпечаталось торжественное лицо моего отца, когда после его глубокого философского тоста, раскрывающего историю нашей Родины и любви человека к ней, присутствующим гостям в нашем доме добавить было нечего. Им оставалось только одобрительной мимикой и поднятием рук в верх показать свое уважение и восторг.

Отец, даже несмотря на то, что я девушка, всегда учил меня правильному поведению во время застолья, при этом он всегда говорил: "Собрать людей за одним столом и дать им вкусную пищу еще не повод возгордиться собой как женщиной, ты сможешь сказать, что ты моя дочь только тогда, когда люди скажут, что она может говорить и пить, так же достойно, как и ее отец".

Когда к моему дедушке приходили его друзья и интересовались его здоровьем, то он обычно говорил: "Я еще способен выпить от 15 до 20 стаканов вина". Это значило, что со здоровьем у него все в порядке.

Но дело далеко не в этом, а в том, чтобы не просто выпить много, а выпить красиво и так же красиво встать и уйти. Контролировать свое состояние - задача не из легких, но она первостепенная.

Абхазы не просто едят и пьют, а "общаются за столом с Богом и между собой". Тост по-абхазски "аныхуача" (аныҳәаҿа) – фактически переводится как "новая молитва".

Тамада всегда был предводителем любого стола. Он проводник в сложную, многогранную священную для народа церемонию.

© Sputnik / Юрий Сомов Столетние горцы во время кавказского застолья

Долгое время я изучала культуру застолья у различных народов мира с научной точки зрения и могу с уверенностью заявить, что застолье, которое проводится в Абхазии, по своей форме и содержанию феноменально. Строгие требования, о которых никто не говорит, но все прекрасно знают, огромное количество тонкостей поведения отражают каноны отношения людей друг другу и нормы поведения между старшими и младшими.

Неподобающее поведение за столом никогда не забывается и не прощается. И по сей день пьяные и вызывающие выходки имеют свои последствия, получают общественное осуждение.

Первый тост всегда произносится за Бога: "Анцәа, илапха хат!" – "Всевышний, одари нас теплотой глаз твоих!". Его произносят обязательно стоя.

Второй тост будет за те высшие силы, которые покровительствуют священной земле Абхазии, оберегающие и благословляющие эту землю. Так же принято пить стоя.

Третий тост всегда поднимается за ушедших. Поминальная речь обычно немногословна и участники застолья выпивают не чокаясь.

Дальше тосты не столь регламентированы. Четвертым может стать и собственно повод застолья, но как правило гости благодарят радушных хозяев, а пятым тостом, хозяева, отвечают гостям словами благодарности.

© Sputnik / Валерий Шустов Старшие произносят тост

Будет, конечно же, тост за родителей, маленьких детей, братьев и сестер и за многих других. В некоторых семьях или районах Абхазии распорядок тостов традиционно расписан вплоть до двадцатого и даже более. Но в любом месте, при любых обстоятельствах первые три тоста-молитвы останутся неизменными.

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