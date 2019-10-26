Кофе, шорты, поцелуи: традиции абхазов

Абхазия - небольшая страна с богатой историей и своими собственными уникальными традициями и укладом жизни, о котором почти ничего не знают туристы, приезжающие в Страну души на летний отдых.

Чем гордятся жители Абхазии, какие традиции могут удивить туристов и почему абхазы не купаются в море? Корреспондент Sputnik Бадри Есиава подошел к исследованию с иронией и делится результатами с читателями.

Полезная для здоровья традиция

В Абхазском обществе принято привставать, когда в помещение входит ровесник, и вставать во весь рост, когда входит человек старше тебя. За короткий отрезок времени проделать это действие можно десятки раз. Пусть немного надоедает, но то, что это полезная традиция, подтвердит любой врач.

Настоящий мужской поцелуй

В абхазском обществе принято при встрече крепко пожимать друг другу руку и целовать в щеку. Многим иностранцам непонятно такое приветствие, они считают его совершенно не мужским проявлением чувств, но у абхазов оно свидетельствует о настоящем уважении и подчеркивает радость встречи.

Гостям рады всегда

Абхазы славятся своим гостеприимством и готовы принимать гостей в любое время дня и ночи, даже без предварительного предупреждения. Часто бывает, что после звонка в дверь хозяин открывает без вопроса "кто там?" и, не задавая лишних вопросов, сразу приглашает в дом, а там уже узнает, кто и зачем.

© Sputnik / Юрий Сомов Столетние горцы во время кавказского застолья

Если есть на свете рай – это абхазов край

Абхазы очень любят хвалить свою страну и народ. Не упускают малейшей возможности создать благоприятное впечатление у туристов. "Побережье Абхазии и море самые чистые в мире, а природа такая, что ни в одной стране мира такой не увидишь". Самое главное, что абхазы говорят все это искренне и, правда, так считают — и с ними не поспоришь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Морской прибой

Чужая семья не потемки

Еще у абхазов есть отличительная черта обсуждать личную жизнь совершенно посторонних людей. Обычно это происходит не со зла, а из простого любопытства или скуки, но некоторые просто любят пообсуждать других, чтобы их собственные проблемы отошли на второй план.

Кофе на ночь не предлагаю

Кофе в каждом абхазском доме всегда в избытке и предлагается всем и всегда. Питие кофе — и традиция, и ритуал. Когда женщины зовут друг друга на кофе – это значит, что предстоит интересная и познавательная беседа обо всем на свете, а гадание на его гуще, убеждены многие, может предостеречь от неприятностей и предсказать пополнение кошелька. Но в сутках есть время, когда кофе предлагается только в исключительных случаях – это вечер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кофе, сваренный в турке на песке, наливают в чашку

Абхазский "хлеб"

Мамалыга – неотъемлемая часть абхазской кухни. Ее любят все, и есть мамалыгу принято руками, что особенно удивляет иностранцев. На это абхазы говорят, что, когда ешь руками, вкус национального блюда совершенно другой, более правильный и натуральный.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Так выпьем же за то…

Ни одно абхазское застолье не обходится без долгих и красивых тостов. Всего их 99, но мало кто знает их все. Застолье может продолжаться часами, и за все это время нельзя из-за стола выходить без завершающего тоста. Выйдя раз, вернуться к застолью нельзя – нарушишь традицию.

CC0 Вино

Подарок от Бога

Каждый, кто был в Абхазии, слышал легенду о том, что абхаз опоздал на раздачу земель Богом из-за того, что у него были гости. Услышав причину опоздания, Бог счел ее уважительной и отдал небольшой кусочек земли, оставленный для себя. Историю об этом с гордостью рассказывают всем иностранцам, подчеркивая особенность родной земли. Кстати говоря, привычка опаздывать у абхазов сохранилась до сих пор.

Сезон свадеб — готовьте кошельки

С сентября по декабрь, как и во многих странах мира, – сезон свадеб, но то, как проходят свадебные торжества в Абхазии, удивляет без исключения всех иностранцев. Это хорошо, когда люди женятся и играют свадьбы на тысячу и более человек, но когда за столь короткий отрезок времени среднестатистический житель страны посещает 10, а то и 20 торжеств, представить невозможно. Не знал, не пригласили, не было денег, не попал – в Абхазии не принимается как уважительная причина отсутствия. Это обязательно припомнят.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская свадьба

Молчание невестки

Одна из самых непонятных для иностранцев традиций в абхазском обществе – безмолвность невестки перед свекром и деверями. Она не имеет права разговаривать перед ними, ей приходится все время оглядываться и осматриваться, чтоб ненароком мужская половина семьи супруга не услышала ее голос. Невестка может "обрести" речь только тогда, когда свекор не просто ее об этом попросит, а соберет всех родственников, соседей, накроет для них богатый стол, принесет в жертву бычка и перед всеми в тосте он изъявит желание услышать голос своей невестки. В народе ходит байка, что были случаи, когда, наоборот, свекор просил невестку замолчать таким вот затратным образом.

Правила существуют, чтобы их нарушать

Свободолюбие абхазов отражается и в манере их езды на машине. Русская поговорка о быстрой езде прекрасно подходит и абхазам, но если в России водители пристегиваются, опасаясь высоких штрафов, то в Абхазии это правило не работает. Что только государство не делало для того, чтобы приучить абхазов пристегиваться, все тщетно. Удушающие ремни ограничивают лихачей в свободе, заставляют их испытывать дискомфорт и, о ужас, чувствовать себя приверженцами правил. Из ста процентов водителей буквально 90 сами не используют ремни безопасности и обижаются, когда пассажиры страхуются.

CC0 Водитель

Пешеход подождет

Многие пешеходы привыкли к тому, что на "зебре" их обязательно пропускают водители, но в Абхазии на это лучше не рассчитывать и быть бдительнее. Абхазские водители всегда спешат, останавливаться, ждать, пока пешеход пройдет, времени нет. Лучше пешеходу подождать самому, пока проедут все машины. Жители Абхазии это хорошо знают, поэтому, даже если машина остановилась, они не осмеливаются продолжить путь, пока автомобилист не даст "разрешения" жестом руки.

Пей до дна

Любое торжественное застолье в Абхазии заканчивается серьезным испытанием для самых стойких его участников. Винный рог со средней вместимостью в 5-7 стаканов, при виде которого некоторые впадают в ступор и пытаются от него отказаться, другие же, напротив, демонстрируют свою решительность перед таким количеством алкоголя. Выпить его одним разом удается немногим, и чем реже будешь прерываться, тем с большим уважением и восхищением на тебя будут смотреть окружающие.

CC0 Застолье

Как проехать в "Гвадауту"?

Для абхазов принципиально правильное произношение их городов, особенно столицы. "Не СухумИ, а Сухум", сразу поправят вас, ведь за возвращение исконных названий и за право свободно говорить на родном языке тысячи абхазов сложили головы в Отечественной войне народа Абхазии. Дело в том, что для гостей из-за границы, порой, бывает сложно произносить названия абхазских городов. Иногда от них можно услышать такие искажения, как "Гвадаута" (Гудаута), "Гагры" (Гагра), "Ачамчири" (Очамчыра).

Не всякая погода — благодать

Избалованные погодой абхазы любят жаловаться на нее. Летом, видите ли, слишком жарко, а зимой слишком холодно, и это притом, что минусовой температуры в Абхазии практически не бывает. Как только лето отступает, начинается ностальгия по нему, а надоедливая зима с "суровым" дождливым мартом и апрелем вводит их в печаль.

Жить у моря и не купаться в нем

Природа Абхазии местных жителей давно уже не удивляет. То, чем восхищаются туристы на каждом шагу, для местных жителей повседневно и обыденно, да и на море времени не найти никак. Встречаются такие, кто за все лето несколько раз окунался или вовсе не купался в нем. Гости страны этому сильно удивляются, на что абхазы отвечают: "Да куда оно денется, успеем еще".

© Sputnik / Томас Тхайцук Катер на море

Пробки? Что это?

Несмотря на то, что Абхазия территориально небольшая страна, и с каждым годом на ее дорогах становится все больше и больше автомобилей, пробок здесь не бывает. Лишь изредка в курортный сезон, когда туристы приезжают на своем транспорте, на некоторых участках дорог Абхазии могут случиться "пробки" максимум в 2-3 минуты. Но это настолько непривычно для местных водителей, что любая внеплановая остановка заставляет их нервничать и судорожно искать пути объезда.

Шорты по колено

Увидеть абхаза, купающегося в шортах до колен, а то и ниже — дело обычное на местных пляжах, и еще один повод для удивления и интереса со стороны гостей страны. Ведь такое "белье" мешает плавать и загорать, но туристы не понимают, что абхазы, особенно мужская половина, не стремятся сделать свою кожу еще темнее, чем она есть, и опять же, отказ от облегающих плавок — дань абхазской скромности.

Sputnik Отдыхающие играют волейбол на пляже Мокко в Сухуме.

Как тесен мир

Живя в Абхазии, ты каждый день можешь убедиться в том, что мир тесен. Ведь в маленькой Апсны все друг друга знают. Одноклассники, однокурсники, соседи, друзья, родственники и знакомые – такого не бывает, чтобы ты прошелся по улицам любого города Абхазии и не встретил знакомого. Одних приветствуешь жестом, к другим же надо подойти и узнать как дела. Иногда дорога от точки "А" до точки "Б" может занять больше времени, чем предполагалось. С учетом этого лучше выдвигаться с запасом времени.

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