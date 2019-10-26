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Х Республиканская военно-спортивная игра Аиааира 2014. Фото с места события.

Общий сбор: военно-спортивная игра "Аиааира" пройдет в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

XV республиканская военно-спортивная игра "Аиааира" среди учеников 10 и 11 классов пройдет в Абхазии с 29 октября по 2 ноября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Восемь сборных команд районов и столицы Абхазии примут участие в юбилейной  военно-спортивной игре "Аиааира". Об этом рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник отдела физвоспитания, спорта и допризывной подготовки Минобразования Абхазии Аслан Таркил.

"Участвуют в "Аиааира" все сборные городов и районов Абхазии, где уже прошли соревнования на местах. В каждой команде по семь парней и три девочки. В общей сложности – восемьдесят учеников 10 и 11 классов", - отметил Таркил. 

Он добавил, что в программе соревнований 11 видов спорта, в том числе стрельба из автомата и лука, сборка автомата и разборка, бег на сто метров, кросс на один и полтора километра, перетягивание каната, комбинированная эстафета.

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, грамотами и специальными подарками - футбольные мячи.

Республиканская военно-спортивная игра "Аиааира" проводится Министерством образования Абхазии при поддержки Министерства обороны республики.

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