Памятник воинам Великой Отечественной войны открыли в селе Псху

Высокогорное село Псху – единственный населенный пункт в Абхазии, который был оккупирован немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны на протяжении нескольких дней.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам был открыт в селе Псху в воскресенье 27 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе международного культурно-делового центра "Дом Москвы".

27 августа 1942 года в село "Псху" вступила немецкая горнострелковая дивизия "Эдельвейс", которая пыталась захватить населенный пункт для выхода к остальным перевалам, а также Сухуму и Гудауте. Однако захватчикам удалось продержаться в селе всего десять дней. Бойцы Красной армии дали жесткий отпор врагам. Останки нескольких десятков солдат были обнаружены и похоронены лишь в 1963 году в братской могиле в центре села Псху.

"Есть места, которые на нашей земле являются поистине святыми. Вот таким мне показалось место захоронения солдат Великой Отечественной войны в горном селе Псху, когда я приехала туда первый раз в 2016 году. И тогда я сказала себе, мой долг, поскольку я служу в Абхазии по поручению Правительства Москвы, отреставрировать его, чтобы он смог стоять еще века. И я очень рада, что сегодня мы завершили эту работу и памятник обрел новую жизнь", - сказала директор МКДЦ "Дом Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

Возложение цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне солдатам в селе Псху

Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и при участии международного культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и Союза граждан России.

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам в селе Псху

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