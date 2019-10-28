И.о. главы администрации Сухума сделал первые назначения

В понедельник 21 октября президент Рауль Хаджимба освободил Адгура Харазия от должности главы столичной администрации и назначил исполняющим обязанности Кана Кварчия.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал несколько приказов о назначениях, об этом сообщает официальный сайт администрации.

Согласно приказам, Рамаз Джопуа назначен на должность начальника МУ "Жилищное управление администрации города Сухум", Астамур Матуа назначен управляющим МУ "Домоуправление №3 администрации города Сухум", Тариел Чамагуа занял должность управляющего МУ "Домоуправление №5 администрации города Сухум".

Также сообщается, что Людмила Адлейба решением Сухумского горсуда была восстановлена в должности начальника Управления образования администрации города Сухум.

21 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации города Сухум, назначив на эту должность Кана Кварчия. На следующий день Кварчия был представлен президентом коллективу.

Согласно закону, городское Собрание Сухума должно утвердить представленную президентом Абхазии кандидатуру в течение 30 дней со дня представления, проведя тайное голосование. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы "за" проголосовали 14 депутатов из 26.

Читайте также: