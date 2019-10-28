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Кабинет министров Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Закупочные цены на цитрусовые плоды устанавливаются в соответствии с законом "О государственном регулировании цен".

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в понедельник 28 октября установил закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года.

Министр сельского хозяйства Амиран Какалия озвучил предложение по предельно минимальным ценам на реализуемые госпредприятиями цитрусовые плоды.

Согласно проекту постановления, цена за один килограмм мандаринов и апельсинов – 19 рублей 50 копеек. Цена за один килограмм лимонов установлена на уровне 20 рублей.

Какалия также отметил, что Государственный таможенный комитет еженедельно представляет в Кабмин информацию о количестве вывозимых цитрусовых плодов.

Премьер-министр Валерий Бганба в свою очередь отметил, что налог на добавленную стоимость, который взымается на российской границе, начисляется на установленные Кабмином цены.

Ранее, начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Асида Квициния сообщала, что объем экспорта цитрусовых в 2018 году составил 30 тысяч тонн. Объем экспорта мандаринов в 2019 году прогнозируется в размере 20 тысяч тонн.

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