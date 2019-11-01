Sputnik октября: инаугурация, реорганизация Кабмина и скандальная свадьба

Октябрь в Абхазии выдался богатым на культурные и политические события – карта "АПРА" теперь будет действовать за рубежом, вновь избранный президент Рауль Хаджимба официально вступил в должность, а в Сухуме появился новый мэр.

Самым обсуждаемым событием октября стала свадьба в селе Кутол, а в Ткуарчале средь белого дня приступили к отстрелу бродячих собак.

Sputnik.

Официально президент



В среду, 9 октября состоялась инаугурация президента Рауля Хаджимба. Гостями официальной церемонии стали делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха и Никарагуа.

В своей речи Хаджимба отметил, что у него "нет времени на раскачку" и подчеркнул, что за годы его правления было сделано немало.

"Нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства. Самое главное, нам удалось в большей части справиться со многими трудностями. Много времени и энергии ушло на то, чтобы подготовить почву для дальнейшего развития", - сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инаугурация президента Абхазии

В то же время, но в другом месте прошло собрание сторонников проигравшего на выборах кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

"Назвать то, что сейчас происходит недалеко отсюда инаугурацией, нам не позволяет ни законы государства, ни законы справедливости, которые были грубо нарушены действующей властью на протяжении последних пяти лет и в ходе прошедших выборов", - заявил лидер партии "Амцахара" на собрании.

На собрании оппозиционной партии присутствовали депутат Рауль Лолуа, лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, которые отметили, что прошедшие выборы показали не только минусы действующей власти, но и слабые стороны оппозиции, а председатель организации "Женщины в политике" даже назвала оппозиционное движение "рыхлым".

"Стоп-кадр": инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимба - фотолента

Президент всех граждан: как прошла инаугурация Рауля Хаджимба

"Мир", дружба, "АПРА"

Октябрь начался для жителей Абхазии с хорошей новости. Карты абхазской национальной платежной системы "АПРА" теперь можно будет использовать за пределами республики – в России, Армении, Турции, Киргизии и Вьетнаме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Карта "Апра"

При оплате товаров и услуг картой комиссия с держателей "АПРА" взиматься не будет, а вот при обналичивании придется оставить банку проценты, но не более 2%.

Чтобы использовать карты "АПРА" за рубежом, нужно будет обменять их на карты "АПРА World".

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"АПРА" и прорыв: Нацбанк Абхазии подводит итоги

Реформа в Кабмине

28 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров Абхазии.

Два министерства реорганизованы в Госкомитеты: Министерство сельского хозяйства - в Государственный комитет по сельскому хозяйству; Министерство по курортам и туризму - в Государственный комитет по курортам и туризму.

Министерство здравоохранения и Министерство труда, занятости и социального обеспечения реорганизованы путем слияния в Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Также в результате слияния в Государственный комитет по делам молодежи и спорту реорганизованы Государственный комитет по молодежной политике и Государственный комитет по физической культуре и спорту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет министров

Государственное управление связи и массовых коммуникаций, Государственное управление по транспорту, Служба государственного надзора за деятельностью в области связи путем слияния реорганизованы в Государственное управление по энергетике, транспорту и связи.

Государственный комитет по строительству и архитектуре стал Государственным управлением по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Управление государственной статистики реорганизовано в Государственный комитет по статистике.

Указом президента были переименованы три министерства - Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры, Министерство репатриации в Министерство демографии и репатриации, Министерство образования и науки в Министерство просвещения Абхазии.

Президент Абхазии изменил структуру Кабинета министров

Бюджет 2020



28 октября Кабмин Абхазии одобрил проект закона "О республиканском бюджете на 2020 год". Доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 10 миллиардов 257 миллионов рублей, а расходы 10 миллиардов 510 миллионов рублей. Дефицит бюджета Абхазии составит 253 миллиона рублей.

В 2020 году на медицину потратят 606 миллионов рублей, на культуру и СМИ - 317 миллионов рублей, на социальную политику - 287 миллионов рублей, более двух миллиардов рублей потратят на общегосударственные вопросы, и более одного миллиарда на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Финансовая помощь России в целях социально-экономического развития составит 3 миллиарда 246 миллионов рублей, финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций 1 миллиард 500 миллионов рублей.

Вокруг бюджета: как принимали проект главного финансового документа Абхазии

Несчастный случай

В первый день октября плохая новость пришла из Гагры. Мальчик 2007 года рождения погиб, забравшись в трансформаторную подстанцию в Гагре. Во дворе одного из жилых домов дети играли в прятки, ребенок решил спрятаться в трансформаторной подстанции, которая оказалась открытой. Мальчик погиб на месте.

По факту происшествия Гагрская районная прокуратура проводит доследственную проверку.

© Sputnik Бегунов Владимир Река Кодор подмывает обрыв, на котором стоит крепость

10 октября двадцатилетнего туриста из России Тимура Дзеидова унесло течением при попытке переплыть реку Кодор. Поиски пропавшего велись с вертолета. Спустя шесть дней тело туриста нашли в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье.

Ребенок погиб в Гагре от удара током в трансформаторной подстанции

Спасатели нашли тело российского туриста, утонувшего в реке Кодор

Путь открыт

Со 2 октября Служба государственной безопасности Абхазии отменила ограничение на пересечение госграницы с Грузией. Временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией было введено 27 июня в связи с протестными акциями в Тбилиси и в приграничном с Абхазией Зугдидском районе. Ограничения не действовали в отношении граждан, которые выезжали в Грузию для получения медицинских услуг.

СГБ Абхазии сняла ограничения на пересечение границы с Грузией

Дело Квициниа

Проигравший на президентских выборах Абхазии кандидат Алхас Квициниа 7 октября обжаловал решение Верховного суда республики, который признал итоги второго тура законными. В интервью Sputnik Квициниа заявил, что намерен обращаться в Президиум Верховного суда, если и кассационная инстанция оставит в силе решение суда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Квициния

Одновременно с кассационной жалобой экс-кандидат подал ходатайство, в котором попросил суд второй инстанции приостановить вступление в должность Рауля Хаджимба. В этом ему было отказано.

В декабре состоится заседание суда кассационной инстанции по жалобе экс-кандидата в президенты.

Назначена дата рассмотрения жалобы Квициниа на решение Верховного суда

"Выдающиеся личности Абхазии"

Национальный банк Абхазии планирует выпустить семь новых монет до конца 2019 года. Три монеты будут из серии "Выдающиеся личности Абхазии" – "Сергей Багапш", "Ефрем Эшба" и "Таиф Аджба", также Нацбанк открыл выпуск новой серии монет "Одежда и вооружение народов Кавказа", которые будут весить от 150 до 160 граммов.

Приобрести монеты можно будет в коммерческих банках Абхазии ориентировочно в конце октября - начале ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга "История денежного обращения Абхазии"

Также по инициативе Нацбанка была выпущена книга "История денежного обращения Абхазии". Купить книгу не получится, это подарочное издание, которое будет распространяться среди людей, интересующихся историей денег и Абхазией в целом.

Выйти за рамки: семь новых монет выпустит Нацбанк Абхазии до конца 2019 года

Прогнозы на цитрус

В интервью радио Sputnik заведующий отделом сельского хозяйства Сухумского района Дамей Тужба рассказал, что в этом году урожай мандаринов будет меньше, чем в прошлом. Низкий урожай не связан с нашествием клопов, оказывается, у цитрусовых не каждый год урожайный, они чередуются.

А вот объем экспорта фейхоа в Россию увеличился на 36 тонн по сравнению с предыдущим годом. В текущем году увеличился объем экспорта и хурмы. За сентябрь и октябрь из республики вывезли 2 600 килограммов фрукта. Увеличение объема фейхоа и хурмы начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии связывает с хорошими урожаем и погодными условиями.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии

На заседании 28 октября Кабинет министров Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые. Цена за один килограмм мандаринов и апельсинов – 19 рублей 50 копеек, лимонов – 20 рублей.

Тужба об урожае мандаринов в Абхазии: будет меньше, но дороже

Новые "жители" набережной

Новые пальмы появились на набережной Махаджиров в Сухуме. Растения заменили старые пальмы, поврежденные вредителями. Молодые пальмы были взяты в Ботаническом саду.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка пальм в городе

Однако вскоре одна из новых пальм накренилась практически до земли. Чтобы спасти растение, коммунальные службы города подняли листья, привязали их, а у основания всех семи вновь высаженных пальм установили подпорки.

Сохранить "визитку" Сухума: как на набережной спасают накренившиеся пальмы

Судьба собак на востоке

18 октября в редакцию Sputnik поступило сообщение о том, что в Ткуарчале среди белого дня начался отстрел бродячих собак. По словам одного из жителей города, небезразличные ткуарчалцы прятали собак в подвалах и заброшенных зданиях.

Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия объяснила, что отстрел собак начался по просьбе жителей города, и даже представила Sputnik письменное доказательство. По ее словам, около месяца назад стая собак едва не загрызла ребенка, а возможности лечить или содержать бродячих собак у города нет.

Видеофакт: отстрел собак в Ткуарчале продолжается

Октябрьские назначения



21 октября глава администрации Сухума Адгур Харазия объявил о своей отставке.

"За пять лет работы на этой должности немало сделано, предстоит сделать еще больше. Не всегда в кране течет вода, не всегда люди засыпают сытые. Граждане часто пишут с просьбой помочь, кто-то больной и не может выехать. Я много ночей не спал, думая о проблемах граждан. Хочу попросить прощения у тех, кому не мог помочь", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба

В тот же день президент Рауль Хаджимба назначил исполняющего обязанности главы администрации столицы. Им стал бывший депутат Народного Собрания Абхазии Кан Кварчия.

Позже президент сделал еще ряд назначений - первый вице-премьер Даур Аршба остался на своей должности, как и премьер-министр республики Валерий Бганба, министр обороны Мираб Кишмария, министр внутренних дел Гарри Аршба и министр иностранных дел Даур Кове. На пост председателя Государственного таможенного комитета был назначен Гурам Инапшба.

На своих местах остались и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, министр демографии и репатриации Беслан Дбар, вице-премьер и министр финансов Джансух Нанба, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия, министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

Главой Госкомитета по курортам и туризму стал Автондил Гарцкия, госкомитет по сельскому хозяйству возглавил Амиран Какалия.

Министром по чрезвычайным ситуациям республики вновь назначен Лев Квициния.

Козлы преткновения

Самой обсуждаемой темой октября стала свадьба в семье Абхазава в селе Кутол. Поводом обсуждения стали снимки редких животных – горных туров на торжестве, кроме того, гостей угощали и мясом коз, всего их было на столах более 30.

Хозяин семейства Беслан Абхазава объяснил, что краснокнижных туров на свадьбу ему привезли в подарок друзья с Северного Кавказа.

То, что в свадебном меню были блюда из туров, подтвердил и председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава. По его словам, привлечь нарушителей в Абхазии не получится, так как в республике нет собственной Красной книги.

© Foto / социальные сети Свадебный стол

Но на этом история не закончилась. Вечером 21 октября в Республиканскую больницу был доставлен 32-летний сухумчанин Беслан Хварцкия, который, как утверждает Абхазава, оставил резкий комментарий под постом о свадьбе в семье Абхазава с намеками на какую-то давнюю историю, связанную с наркотиками. Хварцкия был избит, он получил букет травм от черепно-мозговой до ушибов грудной клетки, не считая синяков и ссадин. Родственники пострадавшего отрицают, что Хварцкия делал какие-то резкие высказывания в интернете.

По факту инцидента МВД Абхазии назначило доследственную проверку.

Свадебные туры: как семейное торжество в Кутоле обернулось скандалом

Два фестиваля

В этом году в Абхазии впервые прошел культурно-спортивный фестиваль "Абаза". С 16 по 17 октября в Гудауте прошел турнир по вольной борьбе за Кубок председателя ВААК Мусы Экзекова. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из России.

18 октября в Сухуме открылась культурно-историческая часть фестиваля. В рамках мероприятия была представлена совместная выставка Абхазского государственного музея и музея Эльбургана. На площади перед Абхазским драмтеатром организаторы фестиваля развернули фудкорд, где желающие могли попробовать блюда национальной кухни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" открылся на набережной Сухума

Одним из главных событий фестиваля стало театрализованное представление – старинный обряд привода невесты в дом.

20 октября в Сухуме прошел XVII Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". Впервые фестиваль прошел на столичном стадионе "Динамо", а вход для зрителей был бесплатным.

Новый урожай, инаугурация и плеяда фестивалей: события октября в Абхазии - фотолента

Для гостей фестиваля выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

Также на фестивале выступила юная абхазская балерина, воспитанница Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристина Чкотуа, для которой на стадионе была построена специальная балетная площадка.

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