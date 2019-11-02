Даур Кове обсудил с главой миссии МККК в Абхазии поиски пропавших без вести

Кабмин Абхазии ранее принял решение о создании при МИД республики Комиссии по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Рабочая встреча Министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с главой миссии Международного Комитета Красного Креста в республике Максимом Забалуевым состоялась в МИД Абхазии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

На встрече, посвященной сотрудничеству МИД Абхазии и МККК Даур Кове проинформировал Максима Забалуева о том, что работа по поиску пропавших без вести передана Министерству иностранных дел Абхазии.

"В контексте данного постановления и в целях дальнейшей реализации работ, направленных на поиск пропавших без вести, МИДом будет сформирована комиссия, в которую войдут представители заинтересованных ведомств", - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Даур Кове также отметил, что начатая работа по проекту будет продолжаться, а МИД Абхазии приложит все усилия для содействия в работе Комитета Красного Креста.

Глава Миссии МККК в Абхазии, поблагодарил Даура Кове и рассказал о работе, проводимой МККК в Абхазии, а также о планах и перспективах на ближайшее будущее.

Представительство Международного Красного Креста проводит эксгумационные работы в Абхазии с 2010 года. С тех пор было обнаружено 430 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 163 из них были идентифицированы, более 260 останков все еще исследуются в лабораториях МККК.

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