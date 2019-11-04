"Поэзия отражений": книгу Дениса Чачхалиа презентуют в Абхазском госуниверситете

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация книги поэтических переводов Дениса Чачхалиа "Поэзия отражений" состоится 7 ноября в зале "Арена" Абхазского государственного университета.

"Эта переводческая книга является итогом не скажу, что всей моей творческой жизни, но ее достаточно большого отрезка. Поэтическим переводом, вообще поэзией как жанром начал заниматься во время учебы в литературном институте, продолжил это занятие после окончания института и возвращения в Абхазию", - рассказал Денис Чачхалиа.

Денис Чачхалиа - двуязычный автор, в книге собраны переводы как с русского на абхазский, так и с абхазского на русский.

"Такое явление не совершенно новое в абхазской литературе, но на уровне художественном не было. Среди абхазов было много литераторов, которые писали на обоих языках, но выхода книги по таким произведениям в абхазской литературе еще не было", - поделился автор издания.

© Foto/ Denis Chachkhalia "Поэзия отражений": книгу Дениса Чачхалиа презентуют в Абхазского госуниверситете

В книге в том числе есть переводы литературных произведений с грузинского на русский, с немецкого на абхазский.

"Мне хотелось бы обратить внимание на жанр перевода, и не только художественного, но и других видов. В наше время переводы актуальнее, чем в прежние времена, потому что сегодняшняя Абхазия - в известной степени суверенная страна, и для ее внутренней и внешней политической деятельности необходимы переводы", - сказал Чачхалиа.

К тому же, с точки зрения сохранения абхазского языка, роль художественного перевода велика, подчеркнул Денис Чачхалиа.

На презентацию книги переводов "Поэзия отражений" приглашены руководители и члены творческих союзов, научных и культурных учреждений, СМИ, любители художественного слова.

Денис Чачхалиа – профессиональный поэт-переводчик. В 1973 году окончил отделение художественного перевода Литературного института имени Горького в Москве. Одновременно брал уроки мастерства у Фазиля Искандера и эпизодично – у Анаиды Беставашвили. В книгу "Поэзия отражений" вошли переводы из абхазских, русских, грузинских, немецких и литовских поэтов на абхазский и русский языки. В случае с литовскими современниками Д. Чачхалиа пользовался подстрочниками. Остальные стихи переведены с оригинала. Среди авторовклассики национальных литератур.

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