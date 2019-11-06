Первый после переизбрания: Рауль Хаджимба посетит Адыгею с рабочим визитом

В ходе визита в Адыгею, президент Абхазии Рауль Хаджимба встретится с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетит с однодневным рабочим визитом Республику Адыгея 7 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Визит в Адыгею станет первой рабочей заграничной поездкой после переизбрания на высший должностной пост страны.

"По приглашению руководства Республики Адыгея президент Рауль Хаджимба примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого Президента Республики Адыгея Аслана Джаримова", - говорится в сообщении.

В рамках визита состоится встреча президента Рауля Хаджимба и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов обсудят актуальные вопросы отношений Абхазии и Адыгеи.

Первый визит Рауля Хаджимба в Адыгею прошел в 2015 году, следующая поездка президента Абхазии в северокавказскую республику состоялась в 2017 году. Кроме того, глава государства по два раза посещал Карачаево-Черкессию в 2015 и 2016 годах, и Кабардино-Балкарию в 2016 и 2017 годах соответственно. Республику Северная Осетия Рауль Хаджимба посещал в качестве президента один раз – в 2017 году.

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