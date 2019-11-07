Операция под напряжением: медики Абхазии осваивают уникальную российскую технику

Урологическое отделение Центральной республиканской больницы получило в подарок от частного лица уникальную разработку томских ученых "Уралит". Новое оборудование предназначено для удаления камней в мочеполовой системе и стоит более одного миллиона рублей.

Новая для Абхазии медицинская технология в отличие от других методов позволяет разбивать камни электрическими наноимпульсами. По мнению врачей, это эффективнее и безопаснее для пациента.

Бадри Есиава, Sputnik

В операционную Урологического отделения ввозят 65-летнего мужчину. Он первый пациент в Абхазии, которому предстояло удалить камни по новой технологии из России. Ему была сделана спинномозговая анестезия, и все время операции пациент оставался в сознании. Заведующий отделением Анри Шоуа рассказал, что пожилой мужчина обратился в больницу три года назад. Тогда ему провели операцию по удалению камня в мочеточнике. Поставили катетер-стент, который нужно было снять через десять дней, но пациент больше не появился. Спустя три года он снова попал в больницу, но уже с более сложной проблемой.

Мужчина запустил свое заболевание, и в его мочевом пузыре образовался уже шестисантиметровый камень и несколько поменьше вокруг него. Больной оправдывал свою неторопливость тем, что испытывал страх перед процедурой.

Плотность камня врачи сравнили с плотностью гранита. Медики понимали, что работа предстоит трудная, а также еще не было уверенности в возможностях нового оборудования. За операцией следил главврач больницы Аполлон Гургулия.Особенность аппарата "Уралит" в том, что он разбивает камни в организме человека на тысячи мелких частей с помощью электрических импульсов.

© Sputnik Новая для Абхазии медицинская технология в отличие от других методов позволяет разбивать камни электрическими наноимпульсами

"Теперь у нас есть возможность выполнять операции не только в мочеточнике и мочевом пузыре, но и в почках. Раньше мы сделать этого не могли, так как зонды у нас были ригидные, то есть они не гнулись, и проникнуть в эту часть организма было невозможно без операции с разрезом", - объяснил Шоуа.

Сначала врач с помощью зонда изучил камень на экране монитора и признался, что такие экземпляры ему попадаются не часто. Положение усложняли не только размеры и плотность образования, но и то, что кончик не удаленного вовремя стента оказался замурованным в камне.

Нажатием педали Шоуа начал дробить камень электричеством. Первые пару минут особого эффекта не наблюдалось. Камень не сдавался. Медики подняли мощность импульсов. Электрические разряды стали ярче. Примерно через десять минут в камне удалось пробить отверстие и войти в него на несколько сантиметров, но разлетаться он явно не собирался. По сути, медики на таком внушительном "объекте" решили проверить предел возможностей нового оборудования. Как сказал Шоуа, если камень был бы меньших размеров, то он уже рассыпался бы.

С каждым нажатием на педаль ресурс зонда исчерпывался. А стоит этот расходник по 15 тысяч рублей за штуку.

"Пятнадцать тысяч в урну", - с сожалением сказал Шоуа, "прощаясь" с первым зондом. Заведующий отделением решил ускорить процесс и попросил медсестер подать ему "пневматику". Этот зонд, которым в отделении Урологии пользуются давно, работает по принципу отбойного молотка. Он быстрыми и точными ударами по камню разрушает его. Ресурс его довольно длительный, его хватает на несколько операций.

© Sputnik Нажатием педали врач начал дробить камень электричеством

Через еще какое-то время "перфоратор" существенно повредил камень. Пациент лежал спокойно и безмолвно. Анри Шоуа отметил, что, конечно же, было бы проще провести операцию с разрезом и вынуть образование, но это не проще для больного. В случае с пожилыми пациентами лучше избегать открытых операций, если такая возможность есть. Последующее восстановление требует длительного времени.

"После такой операции, которую мы делаем сейчас, пациента можно выписывать на второй день. Мы уже зашли внутрь камня. Давайте вернемся к электрическим импульсам и попробуем его разбить", - сказал Шоуа и ввел новый зонд.

В общей сложности операция длилась почти пять часов. Камень был раздроблен и выведен. Пациент чувствует себя хорошо. По словам Анри Шоуа, операция прошла успешно, но расходных материалов ушло на 50 тысяч рублей. Заведующий отделением подчеркнул, что он опробовал новое оборудование и теперь знает, где и как его лучше использовать. Оно лучше подходит для дробления небольших камней.

© Foto / Давид Смыр Камень был раздроблен и выведен

Подарок и методики

Дмитрий Сычев, так зовут человека, который подарил отделению урологии ЦРБ Абхазии новое оборудование. Несколько месяцев назад его бабушка попала в больницу, и в качестве благодарности за работу медиков он решил оказать им помощь.

"Человек увидел нашу ситуацию изнутри и подошел к нам с предложением приобрести для нас инструмент, который нам необходим. Мы выбрали "Уралит" и в течение четырех дней он уже был у нас", - поделился Анри Шоуа.

Сказать, что Урологическое отделение Республиканской больницы плохо оснащено, будет неправильно. Как утверждают сами врачи, наряду с новым "Уралитом" у них на вооружении есть необходимое оборудование для проведения различного вида операций, но оно уже устарело, а на обновление не хватает финансирования.

За последние семь лет врачи Урологического отделения ЦРБ Абхазии провели более двух с половиной тысяч операций.

"Из этого числа операций, 95% были выполнены малоинвазивными пункционными методами, эндоскопическими или же ударно-волновыми, ультразвуковыми методами, а также методом электромагнитных импульсов. Эти методики эффективные, но не такие безопасные, как путем электроразряда", - подчеркнул Шоуа.

По мировой статистике, на одну тысячу дроблений ударно-волновым путем приходится один разрыв или гематома почки. Ультразвуковой инструмент в отделении урологии вышел из строя около года назад, и 300 тысяч рублей на ремонт пока не нашли. Само же простаивающее оборудование стоит примерно 400 тысяч евро.

© Sputnik За последние семь лет врачи Урологического отделения ЦРБ Абхазии провели более двух с половиной тысяч операций

"Мы также сталкиваемся с тем, что нам не возмещается стоимость расходных материалов. Например, один зонд для разрушения камня ультразвуком стоит 20 тысяч рублей на одного пациента. Какое-то время мы закупали их сами, но уже такой возможности нет, и оборудование то лежит мертвым грузом у нас", - подчеркнул Шоуа.

В Абхазии используют и медицинский лазер, но зонд для него стоит еще дороже, добавил врач.

По словам главврача ЦРБ Аполлона Гургулия, в отделениях урологии, хирургии, травматологии и нейрохирургии есть высокотехнологичные медицинские комплексы, но они с годами устаревают и требуют внушительных расходов на содержание.

"В бюджете Республиканской больницы эти расходы не предусмотрены. Они заложены в бюджете Минздрава, где проходит финансирование определенных программ, отраслей и деятельности. Мы понимаем, что и там нет таких денег, но некоторое наше оборудование вышло из строя, поставок из сервисного обслуживания у нас тоже нет. По этой причине любая помощь, как в случае с человеком, который нам подарил "Уралит", бесценна", - признался Гургулия.

По оценке главврача, Республиканской больнице необходимо около 20 миллионов рублей ежегодно только на содержание и обновление оборудования, закупку расходных материалов.

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