Стали доступны переводы с международных карт на АПРА

Новая услуга упрощает процесс получения денежных переводов для держателей карт АПРА, теперь перевод можно отправлять прямо на карту.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Держателям карт АПРА стала доступна услуга по переводу денежных средств с международных карт на карты АПРА через сервис "Онлайн переводов CONTACT", об этом сообщается на сайте Национального банка Абхазии.

Переводы осуществляются как в рублях, так и в иностранной валюте. Если ограничения не установлены эмитентом карты отправителя иностранная валюта зачисляется на карты АПРА с учетом конвертации в официальной валюте Абхазии.

Комиссия за пополнение карт АПРА через систему CONTACT составляет 1% от суммы пополнения, зачисление денежных средств на карту производится моментально.

Пополнить как свою карту АПРА, так и карту третьего лица можно не только онлайн, но и во всех пунктах обслуживания CONTACT в Абхазии, России и в других странах, входящих в зону покрытия CONTACT. Для этого достаточно указать номер, расположенный на лицевой стороне банковской карты и ФИО.

Процесс интеграции Национальной платежной системы Абхазии и платежной системы "Contact" начался в 2018 году подписанием договора о взаимодействии платежных систем.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

CONTACT – российская платежная система, позволяющая проводить переводы по всему миру. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания - банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов более чем в 180 странах.

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