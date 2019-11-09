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Келасурский мост

Дорожные знаки и новые плафоны появятся на трех мостах в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Работы проводятся по итогам инспекционных проверок исполняющего обязанности главы администрации Кана Кварчия.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Работы по освещению, расчистке и установке дорожных знаков на Синопском, Келасурском и Белом мостах были проведены в Сухуме в субботу 9 ноября, рассказали Sputnik Абхазия в пресс-службе администрации.

"Завтра и послезавтра будет продолжена расчистка территории на Келасурском вокзале, а также в центре города начнутся работы по обрезке и санитарной обработке деревьев и кустарников. Также завтра на Красном мосту специалисты начнут работать с освещением и расчисткой", - объяснили в пресс-службе.

Ранее на сайте администрации Сухума сообщалось о том, что в пятницу 8 ноября были проведены работы по расчистке Келасурского вокзала, облагораживанию Белого моста, уборке территорий на улицах Званба и академика Марра.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Вокзал для своих и старый Новый район: Кварчия провел инспекцию в Сухуме

Также отмечается, что была решена проблема с подачей воды на улице Акиртава, где из-за утечки в водопроводе долгое время было нарушено водоснабжение жилого многоэтажного дома. Коммунальные службы города продолжают работы и на улицах Дагестанская и Эшба.

Работы проводятся администрацией Сухума совместно с РУП "Абхазавтодор" и коммунальной службой "Зеленое хозяйство".

В рамках инспекционной проверки исполняющий обязанности главы администрации Кан Кварчия посетил улицы, прилегающие к Центральному рынку, Келасурский вокзал, Железнодорожный вокзал, Старый поселок и Новый район.

Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации Сухум указом президента 21 октября 2019 года.

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