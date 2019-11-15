Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вертолет МЧС России прибыл в Абхазию для тушения пожара на Сухумском перевале, рассказал корреспонденту Sputnik министр по Чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"Как мы и запрашивали, российские коллеги прислали нам один вертолет МИ-8. Экипаж состоит из пяти человек. К тушению пожара приступим в 7:00 завтрашнего дня", - отметил Квициния.

Он добавил, что такого количества техники достаточно для тушения возгорания в течение нескольких дней.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху подошли к месту возгорания, но своими силами погасить возгорание не смогли. По приблизительным данным, охвачено около ста гектаров Сухумского перевала. В основном, горит сухая листва и трава.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

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