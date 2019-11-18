Авиация МЧС России сбросила более 350 тонн воды на горящие в Абхазии леса

Российская авиация подключилась к тушению лесных пожаров в Абхазии в минувшие выходные, за субботу и воскресенье было сброшено около 300 тонн воды.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС России совершили 54 вылета и вылили 351 тонну воды для тушения очагов пожара в Абхазии в понедельник 18 ноября, сообщил в интервью радио Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

По его словам, площадь возгорания в предгорьях Абхазии составляет примерно 11 тысяч гектаров. В Гагрском направлении очаги пожара тушил вертолет Ми-8, который совершил 45 вылетов и вылил 225 тонн воды. В Кодорском направлении тушением пожара занимался самолет Бе-200. Он сделал девять рейсов и сбросил 126 тонн воды.

"Трудно сказать, на сколько сократилась площадь пожара, так как у нас нет спутниковых снимков. С показателями площади пожара нам помогают наши коллеги из России, но пока что этих данных мы не получили", - объяснил замминистра.

За выходные авиация России сбросила на леса Абхазии более 300 тонн воды.

Гиндия отметил, что основные очаги пожара наблюдаются в предгорьях Сухумского, Гулрыпшского и Гагрского районов. В помощь российским специалистам были задействованы два пожарных расчета Сухумского и Гулрыпшского районов, всего 15 человек. Приказом министра, личный состав переведен в усиленный режим несения службы, добавил замминистра.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Самолет-амфибия Бе-200 прибыл в Абхазию в воскресенье 17 ноября и приступил к тушению пожара в Гагрском районе.

Вместимость самолета-амфибии Бе-200 составляет 12 тонн воды. Заправка воды производится в море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду.

Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

Первые очаги пожара были замечены на Сухумском перевале специалистами МЧС Абхазии в воскресенье 10 ноября.

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