Тушение лесных пожаров в Абхазии: главное

Лес в Абхазии загорелся больше недели назад, огонь охватил 11 тысяч гектаров. Совместными усилиями абхазских и российских спасателей еще не удалось ликвидировать очаги возгорания в предгорьях Сухумского, Гулрыпшского и Гагрского районов.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Российская авиация, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200, подключилась к тушению лесных пожаров в Абхазии в минувшие выходные. К вечеру понедельника на горящие леса была сброшена 651 тонна воды.

В понедельник в Гагрском направлении очаги пожара тушил вертолет Ми-8, который совершил 45 вылетов и вылил 225 тонн воды. В Кодорском направлении тушением пожара занимался самолет Бе-200. Он сделал девять рейсов и сбросил 126 тонн воды.

Во вторник МЧС России продолжит вылеты для тушения лесных пожаров.

Насколько сократилась площадь возгорания в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии не уточняют, так как ведомство не обладает спутниковыми снимками территории. Соответствующие данные ожидаются от коллег из России.

Помощь российским коллегам оказывают с земли - два пожарных расчета Сухумского и Гулрыпшского районов, всего 15 человек, а также пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Приказом министра, личный состав переведен в усиленный режим несения службы.

Что горит

Пожар в лесах Абхазии затронул Псху-Гумистинский заповедник на перевале Доу. Лесничий Гудаутского лесхоза Геннадий Сичинава связывает возгорание с человеческим фактором, в том числе с охотой.

Он призвал охотников, пастухов и туристов временно приостановить охоту и турпоездки на территорию Гослесфонда.

Ущерб пожара в горах Абхазии пока еще никто не оценил. Назвать даже приблизительные цифры лесничий затрудняется. Однако, по его словам, горит "живой банк", на одном гектаре земли которого растет около 17 тысяч молодых деревьев-подростков.

Сичинава объяснил, что пожар низовой, высокие деревья не пострадали, но молодые деревья, которые через лет 50 заменили бы старые, горят.

Он также отметил, что из-за пожара в горах страдают не только растения, но и животные, которым приходится сменить ареал обитания. Около пяти лет уйдет на то, чтобы животные вернулись в свой привычный ареал, туда, где сейчас бушует стихия.

Советы врача

Пожары в Абхазии стали причиной образования смога, который ощущается в Сухуме, Гагре, Гудауте, Новом Афоне и других городах и селах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Абхазия, друзья! (@its.abkhazia) 18 Ноя 2019 в 11:40 PST

Врач-пульмонолог Шазина Хурхумал посоветовала людям, живущим в непосредственной близости от лесных пожаров, временно покинуть свои дома, чтобы защитить себя от отравления углекислым газом.

Одним из самых опасных компонентов смога является монооксид углерода (СО). Это токсичный углекислый газ, препятствующий переносу кровью кислорода. Кроме того, при смоге в воздухе увеличивается содержание пыли, токсических веществ, в том числе солей тяжелых металлов.

Врач посоветовал использовать в целях профилактики маски, которые необходимо менять каждые два часа.

По ее словам, из-за смога особенно трудно приходится людям с заболеваниями дыхательных путей, но недомогание может почувствовать может любой человек. Основные признаки отравления углекислым газом - головокружение, тошнота, нехватка воздуха, кашель, першение в горле.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад, 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли.

Из-за того, что лес горит в труднодоступных местах высокогорья, пожары невозможно потушить с земли, поэтому МЧС Абхазии запросило помощи у российских коллег.

В субботу к тушению приступил российский вертолет Ми-8, в воскресенье к тушению присоединился самолет-амфибия Бе-200.

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский заявил во вторник, что лесные пожары в Абхазии стали причиной задымления в Адлерском районе Сочи. На самом курорте с 13 ноября также действует особый противопожарный режим, в Лазаревском районе города горит участок лесного массива.

Читайте также: