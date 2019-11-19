Абхазский депутат включен в Экспертный совет комитета по гражданскому обществу Госдумы

В Экспертном совете депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба будет заниматься вопросами экспертной поддержки законопроектов в социальной и гуманитарной сферах.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба был включен в состав Экспертного совета Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы России во вторник 19 ноября.

"Сегодня состоялось заседание Комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором депутаты проголосовали за мое включение в состав Экспертного совета Комитета. Вместе со мной был избран историк Александр Путин", - рассказал в интервью Sputnik Абхазия Валерий Агрба.

В состав Экспертного совета в частности входят депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, представители научно-исследовательских и учебных центров.

"Среди основных задач совета – проведение независимой экспертизы законопроектов, также в задачи входит подготовка и проведение заседаний комитета, парламентских слушаний в Госдуме, консультации по правовым вопросам депутатов Госдумы, проведение круглых столов, конференций и других мероприятий, которые связаны с деятельностью Комитета по различным направлениям", - подчеркнул Агрба.

Также в задачи Экспертного совета входит изучение мировой практики, международных стандартов по разработке и применению законодательства, регулирующих деятельность неправительственных, некоммерческих организаций.

"Мое участие в этом Экспертном совете позволит укрепить связи между парламентами Абхазии и России, в том числе повысить качество сотрудничества в области развития и унификации законодательства, что прямо закреплено в базовом договоре о дружбе и сотрудничестве, которое заключено между Абхазией и Россией", - отметил он.

В рамках своей деятельности Экспертный совет Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений планирует рассмотреть ряд проектов федеральных законов, направленных на развитие и функционирование институтов гражданского общества, а также совершенствование законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией России, заметил Агрба.

По словам депутата, один из важных проектов законов связан с внесением изменений в федеральный закон о гражданстве России.

"Он напрямую связан с получением гражданства России теми гражданами Абхазии, которые не успели оформить его ранее. Поправки направлены на упрощение процедуры вступления в гражданство России", - сообщил Валерий Агрба.

Валерий Агрба является депутатом Парламента Абхазии два созыва подряд. Впервые был избран в 2012 году, в 2017 был переизбран. Агрба возглавляет комитет по государственно-правовой политике.

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