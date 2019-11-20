Авиация МЧС России продолжит тушение лесных пожаров в Абхазии

Лесные пожары в Абхазии, первые очаги которых были обнаружены 10 ноября, днем 19 ноября были ликвидированы на 50%. МЧС Абхазии при поддержке авиатехники МЧС России продолжает тушить пожары.

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Асмат Цвижба. Самолет "Амфибия" Бе-200 вылетел на тушение очагов пожара в районе села Цебельда, а вертолет Ми-8 работает в Гагрском районе, сообщил Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"Вчера мы потушили очаги пожара в Кодорском ущелье, но остался небольшой очаг в районе Цебельды, который будет ликвидирован в течение дня", - объяснил Гиндия.

В пресс-службе МЧС Абхазии уточнили, что после ликвидации очагов пожара в Цебельде Бе-200 отправится на тушение пожара в Сухумском районе.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. Леса горели в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - 11 тысяч гектаров.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, вместимостью пять тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Заправка вертолета происходила из озера Амткял.

17 ноября на помощь абхазским коллегам прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Вместимость самолета Бе-200, или как его называют "Амфибия", составляет 12 тонн воды. Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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