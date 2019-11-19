Горят не только леса: МЧС Абхазии ликвидировали пожар в Новом районе Сухума

В Новом районе Сухума загорелись четыре автомобильных гаража во вторник 19 ноября. Сотрудники МЧС Абхазии ликвидировали пожар.

Огонь тушили два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО Сухума.

Отмечается, что два гаража частично повреждены, остальные два выгорели полностью. Поврежден один из автомобилей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать распостранения пожара на прилегающие постройки, а это не менее 20 гаражей.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Абхазии уже неделю бушуют лесные пожары. Абхазские спасатели совместно с МЧС России и российской спецавиацией пытаются ликвидировать очаги возгорания. Ранее сообщалось, что около половины пожаров потушены, в том числе очаг возгорания в Кодорском ущелье.

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